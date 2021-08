Les nouveaux mots du Larousse : game designer

Le Larousse fête ses 170 ans, à cette occasion nous vous invitons à découvrir les nouveaux mots qui entrent dans cette édition 2022

GAME DESIGNER n. (pl. game designers) [mot angl., de game, jeu, et designer, concepteur]. Concepteur de jeux, spécialiste de jeux vidéo.

Encore méconnu, néanmoins déjà populaire. C’est ce qu’on appelle les “nouveaux métiers” ou les “métiers de demain”.

Game Designer fait partie de ces mots qui vont intégrer le Larousse 2022, mais alors comment le définir ? En réalité, le game designer est un réalisateur. Il traduit un scénario écrit en un jeu virtuel. Il mûrit, conçoit, crée l’univers pour qu’il soit le plus attractif possible. Ce métier de passionné exige des compétences à la fois techniques et innovantes, mais l’idée est de laisser avant tout parler son imagination.

Que pourrait-on espérer de mieux que de vivre de sa passion ? Professionnaliser un loisir représente l’achèvement, le sommet de l’accomplissement de soi selon Maslow.

Travailler dans l’univers du jeu vidéo devient maintenant possible. Même si cette option était auparavant envisageable, les opportunités sont désormais multipliées. Il est surtout dorénavant possible d’être éduqué (écoles, universités) et formé dans le milieu.

Ce domaine qui ne cesse d’évoluer, de croître et de faire grandir sa popularité toutes générations confondues tend à se démocratiser. Enfin ! Fort mal perçu autrefois, il était jugé néfaste, inadapté socialement, pouvant engendrer chaos et violence.

Comme en toute chose, en abuser dépasse la frontière de la simple passion pour basculer dans l’addiction. Toute dépendance est nocive et doit être contrôlée. Là sont les prémices de cette image négative.

Il faut voir au-delà, et évoluer avec son temps. Nous avons appris et apprenons encore à cultiver les nouvelles technologies et, notamment, le jeu vidéo. Il fait partie intégrante de la vie des familles et peut-être utilisé à des buts éducatifs, préventifs, avec une volonté de mixité sociale et d’insertion. Pour ne donner qu’un exemple, certains jeux ont été développés spécifiquement pour un public non-voyant.

Des valeurs oh combien positives dans le contexte dans lequel nous sommes !

Concrétiser un projet personnel tel que celui-ci reste un rêve, mais son entrée dans le Larousse 2022 est porteuse d’optimisme.

L’heure n’est donc plus à la crainte de l’image véhiculée, mais à la chance d’espérer vivre de sa passion. Un beau message d’avenir.

Alexis Trassoudaine