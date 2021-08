Le Larousse fête ses 170 ans

Les éditions Larousse ont été fondées en 1852 par Pierre Larousse. À la fois lexicographe, linguiste et éditeur, il publie en 1856 le Nouveau Dictionnaire de la langue française.

En 1905, Claude Augé le rebaptise le Petit Larousse illustré, en hommage à son créateur.

Avec ce millésime 2022 du Petit Larousse illustré, les éditions Larousse célèbrent leurs 170 ans d’existence avec 150 nouveaux mots et 40 nouvelles personnalités.

Sans vouloir être infatués, alors que vous êtes sous des cieux cérulés, et que vos maillots de bain sèchent à un cartahu et que vous participez à une godaille, nous ne saurions que vous recommander de feuilleter ça et là le dictionnaire.

Peut-être êtes-vous au jardin à admirer les ocelles des oiseaux ou au bord de la mer où les poissons frais se rubéfient, ou bien dégustez-vous quelques drupes, mais la lecture de ce Larousse vous laissera un souvenir immarcescible. Car sa particularité reste tout de même qu’il fait virevolter les mots et vous permet de jouer les histrions.

Deborah Rudetzki