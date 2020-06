Covid-19 en Afrique, avons-nous vraiment changé de regard sur le continent depuis cinquante ans ? Africa Mutandi vous donne rdv le 16 juin à 18h pour le 1er Africa Talks.

Alors que l’Afrique fait montre d’une exceptionnelle résilience face à la pandémie, on doute de sa capacité à faire face à la crise économique. La dynamique entrepreneuriale, illustrée par l’économie informelle propre à ce continent aux 600 peuples majeurs, n’a pourtant jamais été aussi forte.

Porté par sa jeunesse et la révolution numérique, le futur du continent est aussi entre les mains de ses élites. Le défi consistera sans doute à créer les conditions permettant de dynamiser l’écosystème numérique et les low technologies, propices au développement des énergies renouvelables et d’un tissu industriel en mesure de valoriser des ressources naturelles abondantes.

L’atteinte des objectifs de développement durable est aussi au centre des enjeux. En changeant de priorités et de paradigme, l’Afrique peut se servir du cadre offert par les ODD (Objectifs de développement durable) pour faciliter la concrétisation de sa transition. Leur appropriation à tous les niveaux de la société peut contribuer à l’émergence d’écosystèmes locaux robustes, favorisant le commerce intra-africain et l’autonomisation de l’économie africaine.

Les Afriques ont réellement de quoi détoner et nous étonner dans le concert mondial et révolutionner nos modèles économiques, culturels et même sociaux.

Les termes du dialogue avec l’Afrique sont-ils en train de changer ? Quelles dynamiques partenariales imaginer entre les acteurs ? Les ODD peuvent-ils jouer un rôle pour aligner les énergies ? Le temps des alliances à impacts positifs serait-il venu ? La révolution numérique saura-t-elle être au rendez-vous de ce défi ?

Autant de sujets qui seront abordés lors d’un webinar qui promet d’être détonant ! Rendez-vous le 16 juin pour un AfricaTalks avec notamment Mme Stephanie Rivoal, Ambassadrice, Mme Cécile Duflot d’Oxfam France, M. Bruno Mettling d’Orange Africa, M. Kako Nubukpo, ancien ministre du Togo, et M. Patrice Anato, Député de Seine-Saint-Denis

Programme et inscription : https://africamutandi.com/covid19-en-afrique-avons-nous-vraiment-change-de-regard-sur-le-continent-depuis-50-ans/

Pierre-Samuel Guedj

Président d’Affectio Mutandi

Patrice Anato

Député de Seine-Saint-Denis