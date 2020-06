Inscription Journée de l’océan : Sophie Panonacle, Olivier Poivre d’Arvor, Vincent Campredon et Frédéric Moncany de Saint-Aignan, invités du Live Opinion Internationale lundi 8 juin à 19h sur Zoom

La mer et les Hommes… Vivez le monde d’après avec Opinion Internationale…

A l’occasion de la Journée de l’océan, Opinion Internationale lance la rubrique bleue et donnera chaque mois la parole à des acteurs clé du rayonnement de la France comme puissance maritime avec leurs visions et leurs solutions pour la France et la planète. Car la mer, l’océan sont l’avenir de l’humanité et notamment de la France. Présente sur tous les océans, la France tient un rôle singulier parmi les plus grandes puissances maritimes. Cet atout bleu, les Français l’ignorent trop. Le développement de l’économie bleue, la création d’un grand ministère de la mer, la sensibilisation quasi pédagogique des Français, seront parmi les combats de cette rubrique.

Au programme du Live Opinion Internationale du 8 juin 2020 à 19h sur Zoom :

Sophie Panonacle , députée de Gironde, fondatrice de la Team maritime parlementaire à l’Assemblée Nationale

, président du Cluster maritime français, Focus 2 de 5 mn sur les Outre-Mer dans le cadre de la rubrique « Opinion Outre-Mer ».

Le @Live Opinion Internationale est organisé en partenariat avec Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises.

