Tour de l’actu, économie française, soutien à l’Ukraine : participez au LIVE Opinion Internationale merc 24 avril à 17h, Paris

Les événements d’Opinion Internationale sont de retour !

Sous le parrainage de Monsieur Philippe Folliot, sénateur du Tarn, Michel Taube et son équipe ont le plaisir de vous convier au 1er Live mensuel d’Opinion Internationale mercredi 24 avril 2024 à 17h, au Palais du Luxembourg, salle Médicis – Paris.

Tour d’horizon de l’actu, avenir de l’économie française, soutien à l’Ukraine… Personnalités et partenaires partagent leurs valeurs et s’engagent dans l’actualité.

Les débats seront suivis d’un dîner des Amis d’Opinion Internationale au restaurant du Palais du Luxembourg à 20h.

Places limitées.

Au programme :

Lancement de la rubrique Eco & entrepreneurs et du Manifeste pour une économie libérée et responsable

Francois Perret, DG de Pacte PME. Ambassadeur au partage de la valeur auprès du gouvernement. Vice-président du Think Tank Étienne Marcel, professeur affilié à l’ESCP Business School, auteur de « Non, votre salaire n’est pas l’ennemi de l’emploi » (Dunod, 2022)

Gaël Peyneau, Avocat – Associé fondateur Rive Gauche Avocats

Emmanuel Tricot, Avocat – Associé fondateur Rive Gauche Avocats

Mireille Cauvin, Entrepreneur en coaching ingénieux et responsable, conseil en RGPD

Patrick Pilcer, Président de Pilcer & Associés, chroniqueur Opinion Internationale

Charly Doll, Président de Babylone, entreprise spécialisée dans la restauration de baby-foot de collection



Spéciale Ukraine : lancement de la campagne internationale « u n livre de poche pour les soldats ukrainiens »

Philippe Folliot, Sénateur du Tarn (Occitanie), membre de la délégation française de l’Assemblée parlementaire auprès de l’OTAN

Mykhailo Podolyak, Conseiller spécial de Volodymyr Zelensky, président de la République d’Ukraine

Yehor Cherniew, Député à la Rada d’Ukraine

Nerijus Aleksiejūnas, Ambassadeur de Lituanie en France



Valérie Debord, Vice-présidente de la Région Grand Est, partenaire de la campagne « Un livre de poche pour les soldats ukrainiens »

Hector, dessinateur de presse et chef de rubrique « Actu’Folies’, auteur de Ma guerre (illustrée) d’Ukraine

Liuba Zhurbenko, Journaliste ukrainienne

Philippe Hansch, Directeur de Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme de Verdun

Henry Lemoine, Maire de Pont-à-Mousson (dont le musée Au fil du papier accueille jusqu’au 2 juin l’exposition de dessins d’Hector sur l’Ukraine), Conseiller régional Grand-Est et président de l’agence régionale du tourisme Grand-Est. Les coups de cœur de la rédaction Anne Bassi, Ancienne avocate, dirigeante de l’agence de communication Sachinka, romancière, auteure de Dieu le fit (éditeur marque-pages, sortie le 2 mai) Laurence Epée, Escrimeuse, membre de l’équipe de France d’épée

Nos chroniqueurs au cœur de l’actualité

Laurent Tranier, Rédacteur en chef d’Opinion Internationale, fondateur des éditions Toute Latitude

Eurydice Ndong, chroniqueuse Opinion Internationale

Frédéric Brindelle, Journaliste, chef de rubrique « Opinion Paris 2024 » pour Opinion Internationale

Raymond Taube, Directeur-fondateur de l’IDP – Institut de Droit Pratique

Ghislaine Alajouanine, marraine d’Opinion Internationale, commandeur de la Légion d’honneur, présidente de l’Académie francophone de télémédecine et e-santé, auteure de Héros, convivance, conflits, vision du futur 2082 (LVE éditions)

Ram Divedi, Géopoliticien et industriel indien, président du Think Thank Kutniti Foundation, co-fondateur de Pravaig Dynamics. Fabricant de véhicules électriques & batteries. Sa chronique : « Pourquoi les élections générales en Inde concernent la France ? »

Sofiane Dahmani, étudiant, chroniqueur Opinion Internationale

Radouan Kourak, éditorialiste pour Opinion Internationale, conseiller de l’éditeur Michel Taube, journaliste pour le magazine Entrevue, chroniqueur dans les émissions de Cyril Hanouna sur C8 (TPMP, PAF…), fondateur de la société de production audiovisuelle ARKS.



Michel Taube, Président et fondateur d’Opinion Internationale, des éditions Michel Taube et d’Ensemble contre la peine de mort, éditorialiste sur CNEWS, Sud Radio et BeurFM, chef d’entreprise

Suivi d’un dîner des Amis d’Opinion Internationale.

