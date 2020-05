Revivez le 1er @Live Opinion Internationale « le monde d’après commence le 11 mai »

Opinion Internationale remercie les intervenants du 1er @Live Opinion Internationale qui s’est tenu lundi 11 mai 2020 pour saluer l’entrée des Français dans le déconfinement (par ordre alphabétique) : Guillaume Asskari, journaliste, chroniqueur Amériques latines d’Opinion Internationale, Anne Bassi, présidente de Sachinka, chroniqueuse littéraire, présente « Et toujours les Forêts » (JC Lattès), de Sandrine Collette, lauréate 2020 du Prix de la Closerie des Lilas, Rémi Bouvier, DG Eovi Mcd Santé et Services, futur Aesio, Philippe Boyer, directeur de l’innovation d’un groupe immobilier, chroniqueur Opinion Internationale, Professeur Enrique Casalino, Directeur Médical au Groupe Hospitalier Universitaire Paris Nord-Université de Paris-Assistance Publique Hôpitaux de Paris, responsable des urgences de l’hôpital Bichat à Paris, Philippe Douste-Blazy, ancien maire de Toulouse, ancien ministre & secrétaire général adjoint de l’ONU, Encélade, écrivain transgressif, et ses Coronafictions, Docteur Claude Fain, collectionneur d’art contemporain, président fondateur de Asia Now Paris Art Fair, Fabrice Haccoun, Directeur Général France en charge du Développement & des Opérations de Keyrus, Christian Jeanpierre, journaliste, service des sports de TF1, auteur du roman « 2026, le jour où le football est devenu américain », Gilles Lunzenfichter, CEO et co-fondateur de Medisanté, Michel Scarbonchi, ancien député européen, chroniqueur Opinion Internationale, Eric Steiner, dirigeant de société, amoureux de la musique, Raymond Taube, rédacteur en chef d’Opinion Internationale & Directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique.

