Outre-mer, Sois belle et ouvre la : inscrivez-vous au Live Opinion Internationale lundi 25 mai

Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, vous donnent rendez-vous lundi 25 mai à 18h30 (Paris) et 12h30 (Antilles) sur Zoom pour le 3ème @Live Opinion Internationale avec des décideurs, des artistes et des chroniqueurs engagés.

Le Covid-19 ne tuera pas les Outre-Mer

Vivez une Spéciale crise du Covid-19 dans les Outre-Mer avec le lancement de notre rubrique « Opinion Outre-Mer ». Avec notamment les interventions confirmées de Laurent Mairesse, chef de la rubrique, conseiller éditorial et professionnel du tourisme aux Antilles, Patrick Karam, ancien délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer et vice-président démissionnaire de la Région Ile-de-France, à l’initiative de l’appel de personnalités et d’associations au président de la République demandant un plan massif pour les Outre-Mer en réponse à la crise du coronavirus (visionner son interview par Opinion Internationale), et Céline Carsalade, avocate à Saint-Barth. La musique et la gastronomie seront aussi à l’honneur…

Sois belle et ouvre la

Le Live sera aussi consacré à notre rubrique Sois belle et ouvre la avec les interventions de :

Alice de Maximy est la fondatrice du premier réseau transversal et collectif de femmes dans la Santé, Femmes de Santé, lauréate du prix Innovation des Trophées ELLES-de-France (décernés par la Région Ile-de-France). Elle développe HKIND, le Tinder des initiatives utiles de santé, qui s’est mis à disposition de la lutte contre le coronavirus pour aider les professionnels de santé, les aidants et les patients dès le début de la pandémie.

Essayiste, Laurence Taillade est l'auteure du livre « Etre une femme en 2020 » (Michalon). Femme engagée, très attachée à la laïcité, elle préside le PRS (Parti Républicain Solidariste). Elle est aussi consultante en développement personnel ou politique.

Lauréate 2019 du Prix international L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, Stéphanie Maubah Carène KONAN est Doctorante dans le Laboratoire Limersat (Littoraux Mers et Sécurité Alimentaire) de l'Université Félix Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire. Elle met sa passion, la cartographie et la géomatique, au service de la lutte contre la malnutrition infantile. Elle a notamment développé l'application mobile (téléchargeable sur Google Play) IvoireNutBB pour les mamans qui ont besoin de recettes nutritives pour leurs enfants.

Le @Live Opinion Internationale est organisé en partenariat avec Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises.

Opinion Internationale remercie ses partenaires :

Keyrus, IDP – Institut de Droit Pratique, Corentin Vigouroux, Magileads, Abon’Copies

