Outre-mer, Sois belle et ouvre la : inscrivez-vous au Live Opinion Internationale lundi 25 mai

Edito

Le Live sera aussi consacré à notre rubrique Sois belle et ouvre la avec les interventions de Laurence Taillade, Stéphanie Maubah Carène Konan et un Focus Santé.

Vivez une Spéciale crise du Covid-19 dans les Outre-Mer avec le lancement de notre rubrique « Opinion Outre-Mer ». Avec notamment les interventions confirmées de Laurent Mairesse , chef de rubrique et professionnel du tourisme aux Antilles, et Céline Carsalade , avocate à Saint-Barth. Nous reviendrons sur les suites de l’appel de personnalités et d’associations au président de la République demandant un plan massif pour les Outre-Mer en réponse à la crise du coronavirus. La musique et la gastronomie seront aussi à l’honneur…

Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, vous donnent rendez-vous lundi 25 mai à 18h30 sur Zoom pour le 3ème @Live Opinion Internationale avec des décideurs, des artistes et des chroniqueurs engagés.

Vivez le monde d’après avec les Outre-Mer et Sois belle et ouvre…

Le syndrome du coronavirus ne tuera pas les Outre-Mer. L’édito de Michel Taube et Laurent Mairesse Au moment où tout le monde sort de chez lui et peut se déplacer jusqu’à 100 kms, regardons ce qui se passe un peu plus loin de l’Hexagone et plus particulièrement… Michel Taube

Date des municipales : va-t-on nous rejouer le coup des journées du 12 au 14 mars ? L’édito de Michel Taube Il est donc fort probable que les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales seront installés en fin de semaine et que, là où il y a ballotage, le second… Michel Taube

La macronie plie mais ne rompt pas (pour le moment). L’édito de Michel Taube Tel le célébrissime Phoenix qui ne cesse de renaître de ses cendres, Emmanuel Macron, voué aux gémonies (certes, avec son gouvernement, son administration et son Conseil scientifique) pour sa gestion de la… Michel Taube

Au secours, les gilets jaunes et la gauche reviennent ! L’édito de Michel Taube Emmanuel Macron va-t-il mettre un coup de barre à gauche pour préparer la présidentielle et tenter de couper l’herbe sous le pied d’une gauche qui se (re)voit pousser des ailes ? Tandis… Michel Taube

#JamaisSansMonMasque : EmmanuelMacron ne donne pas l’exemple au moment de rendre hommage à l’exemple de Gaulle Emmanuel Macron s’est rendu ce matin à Dizy-le-Gros, un petit village au nord-est de Laon, puis à La-Ville-aux-Bois-les-Dizy [nos photos], où Charles de Gaulle lança le 17 mai 1940 la 4e division cuirassée… Michel Taube

Le Covid-19, c’est fini ! L’édito de Michel Taube Les rues de France, tout particulièrement celles de Paris, la plus rouge des zones rouges, ont retrouvé leur foisonnement habituel. Les magasins ont rouvert, les salons de coiffure sont bondés, les restaurants… Michel Taube

Un Wod Hero D&B en hommage aux soldats d’élite Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello Covid-19 ou paresse médiatique oblige, le premier anniversaire de la mort il y a un an de deux commandos de marines tombés pour la France (et pour les valeurs de la République)… Michel Taube