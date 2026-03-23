Le cinéma indépendant français sera à l’honneur ce vendredi soir avec la projection spéciale du film « En dérives », un long-métrage écrit et réalisé par Klaudia Lanka. Cette œuvre sensible propose une immersion dans le monde de l’éducation pendant la période de la pandémie de Covid-19, abordant des thèmes tels que l’intégration, la transmission et l’engagement pédagogique.

Cette belle projection se tiendra le vendredi 27 mars à 20h30 dans un cinéma situé à proximité des Champs-Élysées à Paris, en présence d’une partie de l’équipe du film. Le public aura ainsi l’occasion de découvrir ce film poignant qui suit le parcours d’une lycéenne étrangère confrontée aux défis de l’intégration en France, soutenue par plusieurs enseignants déterminés à l’aider à réussir son parcours scolaire et personnel.

L’histoire est centrée autour du personnage du professeur Alain DUTHEL incarné par Julien BELON rencontré sur un tournage avec Juliette BINOCHE , qui joue un rôle central dans l’accompagnement de l’élève vers la réussite, incarnant l’engagement pédagogique face aux obstacles sociaux et culturels. La talentueuse comédienne franco-tunisienne Darina Boughzala apparaît également dans le rôle d’une professeure de maths-physiques au caractère strict mais profondément bienveillant.

Cette actrice pleine de talent est très connue dans le monde arabe surtout en Tunisie, du théâtre amateur scolaire au professionnalisme, elle a obtenu sa carte professionnelle artistique en Tunisie en 2012 grâce à son mérite, sans aucune aide, pour un parcours dépassant largement les exigences (12pièces de théâtre professionnelles au lieu de 4 minimum requises, et fallait minimum deux apparitions à la télévision, alors qu’elle en avait dix en tant qu’invité d’honneur en 2012). Il fallait également suivre trois stages de formation théâtrales, et elle en avait suivi neuf déjà. À cette époque, elle était l’élève de feu Abdelmajid AL-AKHAL, de feu Ezzedine GANNOUN, de feu Slim MAHFOUDH, du professeur Mounir AL-ARGUI, du professeur Sabah BOUZOUITA, du professeur Mohamed Al-Taher ISSA BIN AL-ARBI, du professeur Tawfiq JABALI et de Zeinab FARHAT, que son âme repose en paix.

Un casting de talent

Le casting de « En dérives » est composé de talents exceptionnels qui ont su apporter une profondeur et une authenticité à leurs personnages. Darina BOUGHZALA, en particulier, a livré une performance remarquable dans le rôle de la professeure de mathématiques, apportant une touche d’humanité et de compassion à son personnage.

Klaudia LANKA, est une vraie génie, la réalisatrice, a fait un travail exceptionnel en créant une atmosphère sensible et poignante qui transporte le spectateur dans le monde de l’éducation. Son regard sur l’intégration et la transmission est à la fois personnel et universel, ce qui rend le film accessible à un large public.

Un message d’espoir et de solidarité

« En dérives » est un film qui offre un message d’espoir et de solidarité, montrant comment les enseignants peuvent faire une différence dans la vie des élèves, même dans les situations les plus difficiles. Le film est un hommage à la profession enseignante et à son rôle crucial dans la société.

Informations pratiques :

•⁠ ⁠Date : vendredi 27 mars

. Tarifs: 7€ à 8.50€

sans réservation

📍 Lieu: Cinéma MAC MAHON situé à proximité des Champs-Elysées Paris

🕣 Heure: à 20h30

🎥 En présence d’une partie de l’équipe du film

Pour plus d’informations voici le lien : https://www.cinemamacmahon1938.com/infos-cine/

Khaled Saad Zaghloul