La Guinée à la croisée des chemins : prévenir la menace djihadiste par la gouvernance et la cohésion. La chronique d’Aliou Barry

Cette analyse est le fruit de mes recherches approfondies sur les questions sécuritaires en Guinée, menées avec rigueur depuis de nombreuses années. Fort d’une expertise acquise par l’observation constante des dynamiques de terrain et l’étude des risques transfrontaliers, j’ai développé une veille stratégique pointue sur l’évolution de la menace djihadiste dans notre pays. Cette connaissance intime des vulnérabilités nationales me permet aujourd’hui d’identifier des signaux que seule une analyse de longue durée peut révéler. C’est dans cette perspective que je poursuis mon engagement de vigie, en alertant sans relâche les autorités guinéennes sur les mutations de ce péril afin d’anticiper toute déstabilisation majeure. Grâce à une méthodologie rigoureuse de collecte de données et une analyse pointue des signaux faibles, je scrute sans relâche l’évolution de la menace djihadiste sur le territoire guinéen. Cette expertise technique, nourrie par une présence analytique constante, me permet aujourd’hui de dresser un diagnostic précis des vulnérabilités nationales. Dans cette optique, la présente analyse s’inscrit dans la continuité de mes efforts de veille, visant à interpeller une nouvelle fois les instances décisionnelles sur l’urgence des enjeux identifiés.

La pertinence de cette étude repose sur une méthodologie d’investigation multi-critère, éprouvée au fil de ma carrière de chercheur. Mon approche combine des observations directes et des entretiens qualitatifs menés dans les zones de vulnérabilité, notamment aux frontières ; une observation des modes opératoires des groupes extrémistes dans la sous-région ; l’étude comparée des rapports de sécurité officiels, des flux de populations et des dynamiques socio-économiques locales. Ce croisement de données me permet de produire un diagnostic indépendant, exempt de biais, et de documenter avec précision la montée des risques.

Les indicateurs recueillis au cours de mes années de recherche confirment que la menace djihadiste en Guinée exige désormais une réponse à la hauteur des enjeux identifiés. En tant qu’expert, je n’ai cessé d’interpeller les décideurs et de multiplier les notes d’alerte auprès des autorités sous régionales, notamment de la CEDEAO, pour signaler l’imminence des dangers. Mon travail ne se limite pas à une observation passive, mais constitue un plaidoyer sécuritaire fondé sur des années de documentation et d’analyse de données probantes. Il est désormais impératif que ces avertissements répétés soient pris en compte avec le sérieux qu’impose la situation, afin que la protection de l’intégrité du territoire et de ses populations devienne une priorité absolue face à l’expansion de l’extrémisme violent dans la sous-région.

L’annonce par le parquet de Kankan du démantèlement d’une cellule du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) dans les préfectures de Siguiri, Kankan et Mandiana marque un tournant sécuritaire majeur pour la Guinée. Longtemps épargnée par la contagion terroriste qui frappe ses voisins du Sahel, la République de Guinée fait désormais face à une tentative d’implantation concrète sur son sol. Cette menace, située à la charnière de la Haute-Guinée et du Mali, résulte d’une stratégie d’expansion délibérée des groupes armés non étatiques, exploitant des vulnérabilités locales pour déstabiliser l’un des derniers verrous de stabilité en Afrique de l’Ouest.

L’infiltration de ces cellules dormantes s’explique d’abord par des facteurs géographiques et économiques critiques. La porosité de la frontière avec le Sud du Mali, où l’activité djihadiste s’est intensifiée ces derniers mois, permet une circulation fluide des combattants et du matériel. Plus spécifiquement, la zone de Siguiri, riche en ressources aurifères, constitue un pôle d’attraction stratégique. Pour les groupes terroristes, le contrôle ou le racket des sites d’orpaillage clandestins offre une source de financement autonome et un vivier de recrutement parmi une jeunesse marginalisée, souvent en quête de protection ou de revenus. Ce processus d’ancrage est facilité par un sentiment d’abandon dans certaines localités reculées, où le déficit de services publics laisse le champ libre aux discours radicaux qui se présentent comme une forme de justice alternative.

Les risques liés à cette « importation » du terrorisme sont multiples et menacent les fondements mêmes de la nation. Sur le plan sécuritaire, la présence de cellules actives fait peser la menace d’attaques asymétriques contre les symboles de l’autorité de l’État, tels que les postes de douane ou de gendarmerie, ainsi que l’usage d’engins explosifs improvisés sur les axes routiers. Au-delà de l’aspect militaire, c’est la cohésion sociale qui est en péril car, l’insécurité chronique pourrait provoquer des déplacements massifs de populations vers les centres urbains et exacerber les tensions intercommunautaires. Enfin, l’instabilité dans les zones minières risque de freiner durablement les investissements étrangers, essentiels à l’économie nationale, en transformant des zones de production en zones de conflit.

La découverte de cette cellule dormante confirme que la menace terroriste en Guinée n’est plus une hypothèse, mais une réalité opérationnelle. Si la réponse militaire reste indispensable pour verrouiller les frontières, elle ne pourra suffire sans une stratégie de résilience plus large. La lutte contre l’extrémisme en Guinée passera nécessairement par le renforcement de la présence de l’État dans les zones périphériques, une gestion équitable des ressources minières et une collaboration étroite entre les forces de défense et les populations civiles. Bien que l’État guinéen ait intensifié sa réponse sécuritaire dans la région de la Haute-Guinée, son action se heurte à des réalités structurelles, géographiques et sociales qui constituent des freins majeurs à l’éradication de la menace.

Face à la menace croissante d’infiltration terroriste dans les zones de Kankan, Siguiri et Mandiana, l’État guinéen a déployé une stratégie de riposte multidimensionnelle. Cette approche repose sur une synergie étroite entre la puissance régalienne de l’institution militaire et la vigilance active des populations locales, créant ainsi un bouclier sécuritaire intégré.

L’action publique s’articule d’abord autour d’un cadre législatif et militaire robuste. La loi guinéenne sur la prévention et la répression du terrorisme confère désormais aux services de renseignement des moyens accrus, notamment en matière de surveillance électronique et de contrôle des flux financiers suspects dans les zones d’orpaillage. Sur le terrain, cela se traduit par le renforcement des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) le long de la frontière malienne et le déploiement d’unités spéciales capables d’intervenir rapidement dans les zones d’accès difficile. L’objectif est de saturer l’espace frontalier pour décourager les incursions et démanteler les réseaux logistiques avant qu’ils ne s’activent.

L’efficacité de la riposte guinéenne face à l’infiltration de cellules dormantes reste tributaire de plusieurs zones d’ombre. La première limite est d’ordre géographique et logistique. La frontière avec le Mali s’étend sur des centaines de kilomètres de brousse, de forêts et de cours d’eau. Malgré le renforcement des effectifs, il est matériellement impossible pour l’armée de verrouiller chaque point de passage. La mobilité des groupes armés, qui utilisent des pistes de brousse impraticables pour les véhicules militaires conventionnels, leur donne souvent un avantage tactique de « furtivité » que les moyens technologiques actuels de l’État ne parviennent pas encore à compenser totalement.

Cependant, la force militaire seule ne peut suffire dans une guerre asymétrique. C’est ici que doit s’articuler le lien avec la surveillance citoyenne, transformant chaque habitant en un capteur d’information. Ce mécanisme repose sur trois piliers :

– le renseignement humain de proximité, les chefs de villages, les imams et les responsables des sites miniers doivent être formés pour identifier et signaler tout comportement atypique, comme l’arrivée massive de « nouveaux visages » ou des prêches radicaux étrangers aux traditions locales ;

– les communautés devront surveiller les signes précurseurs, tels que des achats inhabituels de carburant, de vivres ou de matériel de communication, qui pourraient alimenter des cellules cachées en brousse ;

– la loi devra imposer un contrat de confiance où le silence est considéré comme une complicité, incitant ainsi une collaboration directe avec les autorités via des lignes d’alerte dédiées.

Sur le plan socio-économique, l’État peine à offrir une alternative durable à l’influence des groupes radicaux dans les zones minières. À Siguiri et Mandiana, la régulation de l’orpaillage artisanal reste un défi immense. L’informalité de ce secteur crée des « zones de non-droit » où l’autorité de l’État est quasi inexistante. Tant que les populations locales percevront l’État uniquement sous son angle répressif (impôts, déguerpissements) et non sous son angle protecteur et pourvoyeur de services (écoles, santé, justice équitable), le terrain restera fertile pour les discours de rupture portés par les recruteurs djihadistes.

Une autre limite cruciale réside dans la fragilité de la confiance civilo-militaire. Pour que la surveillance citoyenne soit efficace, les populations doivent se sentir en sécurité lorsqu’elles collaborent. Or, les antécédents de violences ou d’exactions parfois reprochés aux forces de sécurité peuvent instaurer une « loi du silence » par peur de représailles, tant de la part des terroristes que de certains agents zélés. Cette méfiance entrave la remontée d’informations vitales. Enfin, la limite est diplomatique et régionale : la Guinée ne peut vaincre seule une menace qui est transfrontalière. Si la coopération avec le Mali ou les autres pays du voisinage subit des tensions politiques, les terroristes exploitent ces failles pour se replier d’un côté ou de l’autre de la frontière, échappant ainsi aux poursuites. L’action de l’État guinéen, bien que nécessaire, est incomplète si elle reste purement militaire. Les limites actuelles démontrent que la sécurité ne se décrète pas seulement par des lois ou des déploiements de troupes, elle se construit par le développement local et la restauration d’un contrat social solide entre l’administration et les citoyens des périphéries.

Pour garantir une stabilité durable, trois axes majeurs se dégagent : le sentiment d’abandon dans les zones rurales et périphériques constitue le terreau le plus fertile pour le recrutement et l’’accès à une justice équitable, à l’éducation et aux services de base est le premier rempart contre l’idéologie radicale ; la cohésion nationale doit être préservée en évitant l’instrumentalisation des clivages ethniques ou politiques, qui pourraient être exploités par des groupes extérieurs pour déstabiliser le pays de l’intérieur ; face à une menace qui ne connaît pas de frontières, la coopération avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire est cruciale, tant sur le plan du renseignement que de la coordination des patrouilles.

L’analyse de la menace djihadiste en Guinée révèle que le pays n’est plus un simple spectateur de l’instabilité sahélienne, mais un acteur désormais exposé à une contagion multidimensionnelle. Si la Guinée a longtemps bénéficié d’un « bouclier » relatif grâce à sa géographie et sa culture de tolérance, la porosité des frontières et l’expansion des groupes armés radicaux vers les pays du littoral imposent aujourd’hui une vigilance de chaque instant.

La réponse à ce défi ne peut être exclusivement sécuritaire. Bien que le renforcement des capacités militaires et la surveillance des zones frontalières soient impératifs, l’éradication du risque djihadiste repose avant tout sur une approche globale. La véritable vulnérabilité n’est pas seulement territoriale, elle est institutionnelle et sociale. En somme, la lutte contre l’importation du terrorisme en Guinée ne se joue pas seulement au front, mais au cœur même des foyers et des communautés. Le lien entre les mesures étatiques et la surveillance citoyenne crée une « défense en profondeur » : l’État fournit le bouclier juridique et opérationnel, tandis que le citoyen assure la vigilance quotidienne. Cette cohésion nationale est le seul rempart capable de rendre le territoire guinéen imperméable aux idéologies et aux actions déstabilisatrices des groupes armés. La Guinée se trouve donc à un tournant décisif, sa capacité à anticiper la menace dépendra de l’équilibre qu’elle saura instaurer entre une fermeté sécuritaire nécessaire et une gouvernance inclusive. En s’attaquant aux causes profondes de la marginalisation, la Guinée peut non seulement se protéger, mais aussi redevenir un pôle de stabilité essentiel pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.

La précision des indicateurs recueillis confirme que la menace djihadiste en Guinée n’est plus une éventualité lointaine, mais une réalité qui exige une action coordonnée. L’esquisse d’expertise produite ici ne constitue pas une simple observation passive, mais un plaidoyer sécuritaire fondé sur des preuves tangibles. Il est désormais impératif que ces alertes répétées se traduisent par des mesures concrètes et une volonté politique ferme, afin que la sécurité des populations demeure la priorité absolue face à l’expansion de l’extrémisme violent dans la sous-région.

Mon travail ne se limite pas à une observation passive, mais constitue un plaidoyer sécuritaire fondé sur des années de documentation et d’analyse de données probantes. Il est désormais impératif que ces avertissements répétés soient pris en compte avec le sérieux qu’impose la situation, afin que la protection de l’intégrité du territoire et de ses populations devienne une priorité absolue face à l’expansion de l’extrémisme violent dans la sous-région.

Aliou BARRY

Directeur du Centre d’Analyse et d’Études Stratégiques de Guinée (CAES), Chercheur associé à l’Institut de Prospective et de Sécurité en Europe (IPSE)