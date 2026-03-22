Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito
04H10 - dimanche 22 mars 2026

Quelle est la responsabilité du juge qui a permis la sortie au Louvre, malgré l’opposition de la pénitentiaire, d’un détenu dangereux qui s’est évadé ? Michel Taube sur CNEWS

 
Michel Taube
Directeur de la publication