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La décennie du macronisme n’en finit pas de s’achever depuis la dissolution ratée de 2024 et, probablement, depuis bien plus longtemps (les mauvaises langues feront remonter cette agonie à l’affaire Benalla et…
Tout est bon pour arracher quelques voies dans une élection municipale mal embarquée… Quitte à violer quelques principes fondamentaux comme la séparation du politique et du religieux inscrite dans le principe de…
Le Winamax Poker Tour 2026 entre dans sa phase finale dès ce vendredi 20 mars à Aix-en-Provence, au Pasino du groupe Partouche. Un moment fort du calendrier européen où Moundir, ambassadeur emblématique…
Les élections municipales de 2026 marqueront à jamais, la faillite morale et démocratique de la gauche française avec la complicité désormais consciente d’une partie de nos concitoyens. Selon le célèbre adage « en…
Le 19 mars 1946, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française – les quatre plus vieilles colonies françaises – devenaient officiellement des départements. La loi est portée par quatre…