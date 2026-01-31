Municipales à Nice : les propositions hors norme d’un élu écologiste hors norme, Jean Marc Governatori

Dans le contexte des municipales à Nice, dominées par le duel entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, plusieurs listes tentent de se faire une place, dont celle de l’écologiste centriste Jean Marc Governatori. Ancien tête de liste EELV en 2020 à Nice, doublement nommé meilleur gestionnaire de France et auteur de 16 ouvrages sur l’écologie, il cherche à se démarquer avec un projet ambitieux et original. Fort de son expérience et de ses liens avec des figures telles qu’Albert Jacquard et Brigitte Bardot, il propose cinq axes majeurs pour transformer la ville… Passage en revue.

•⁠ ⁠Il veut faire de Nice une communauté de villages

Plutôt que de penser la ville comme un espace uniforme, Governatori souhaite redistribuer l’espace niçois en “villages” autonomes avec leurs commerces, services et animations locales. Chaque quartier deviendrait une micro-communauté, favorisant la proximité, les échanges et l’engagement citoyen. L’objectif : recréer du lien social et redonner un sentiment d’appartenance à chaque Niçois.

•⁠ ⁠Il veut faire de Nice un immense potager

Jean Marc Governatori rêve d’une ville en autonomie alimentaire, où espaces publics et toits seraient transformés en potagers urbains, jardins partagés et vergers collectifs. L’idée : produire localement des fruits et légumes, sensibiliser la population à l’agriculture durable, et créer un poumon vert comestible capable de réduire la dépendance extérieure de la ville.

•⁠ ⁠Il veut une municipalité avec une adjointe au bonheur

Dans une démarche inédite, il propose la création d’un poste dédié au bonheur des citoyens, chargé de mesurer la satisfaction des habitants, d’encourager la convivialité, le bien-être et les initiatives citoyennes. L’objectif : réduire l’isolement et le mal-être des Niçois les plus vulnérables et améliorer la qualité de vie à Nice.

•⁠ ⁠Il veut faire participer les 16 ultra-riches niçois à l’autonomie énergétique de Nice

Pour financer les projets verts et énergétiques, Governatori souhaite mobiliser les grandes fortunes locales, en particulier les 16 Niçois les plus riches, pour investir dans le solaire, l’éolien urbain et l’efficacité énergétique. L’idée : rendre Nice autonome en énergie propre et montrer l’exemple de la collaboration entre secteur privé et municipalité pour la transition écologique.

•⁠ ⁠Il est contre le tram et pour le bus articulé en site propre

Plutôt que de creuser encore les rues niçoises avec des lignes de tram coûteuses, il préconise des bus articulés circulant sur des voies dédiées, moins chers à mettre en œuvre, plus flexibles et rapides. L’objectif : fluidifier la circulation, réduire la pollution et moderniser le transport public sans immobiliser la ville pendant des années.

De quoi inspirer les autres candidats…

Miche Taube