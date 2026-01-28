Nous respectons votre vie privée

Edito

Pourquoi la Martinique décroche. L’édito de Michel Taube

Les derniers chiffres de l’économie martiniquaise cessent d’être des statistiques pour devenir un cri d’alarme. La Martinique vit ce moment. Sous l’impulsion des autonomistes emmenés par Serge Letchimy et des indépendantistes à…
Michel Taube