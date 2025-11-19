Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Déboulonnez l’histoire en toute impunité, il n’en restera rien ! Et coupez l’île du reste du monde en occupant le tarmac du seul aéroport et vous repartirez blanchi ! Sept prévenus accusés d’intrusion sur…
C’est l’information qui bouleverse encore un peu plus l’organisation de Miss Univers : selon des informations exclusives d’Opinion Internationale, la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, présidente du comité de sélection,…
Opinion Internationale : Arnaud Benedetti, bonjour. Je m’adresse au fondateur du comité de soutien pour la libération de Boualem Sansal et je précise que vous lancez ces jours-ci la Nouvelle Revue Politique…
Un récent sondage de La Tribune classe la santé parmi les trois principales préoccupations des Français pour les élections municipales, au côté de la sécurité et des finances locales (1). A l’occasion…
Le procès de Serge Letchimy, Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, de Didier Laguerre, Maire de Fort de France, de son 1er adjoint Yvon Pacquit, et de l’ancien Directeur Général des…
Télescopage des agendas ou triste tropique ? Le procès de Serge Letchimy, président de la Collectivité Territoriale de Martinique, et Didier Laguerre, Maire de Fort-de-France, s’ouvre cet après-midi devant la 32eme Chambre…
Opinion Internationale : Monsieur Justin Pamphile, bonjour. Vous êtes maire du Lorrain depuis 2008 et président de l’Association des maires de Martinique depuis 2020. Vous êtes à Paris pour le Congrès des…