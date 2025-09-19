Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
La Martinique ne se résume pas à ses paysages enchanteurs et à son patrimoine culturel. Elle possède aussi un patrimoine industriel riche et vivant, que l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie…
Serge Letchimy veut organiser un « congrès de la rupture ». Mais de quelle rupture parle-t-on ? Certainement pas de celle qui permettrait aux Martiniquais de se déplacer normalement. Car aujourd’hui encore,…
C’est dans la soirée de ce jeudi 18 septembre 2025 que le chef d’orchestre juif Lahav Shani, directeur musical de l’Orchestre Philarmonique d’Israël, devait diriger, lors du Festival des Flandres de Gand,…
C’est un événement inédit et hautement symbolique : le 20 octobre prochain, la scène mythique des Folies Bergère à Paris accueillera pour la première fois une troupe réunionnaise de danse indienne. Porté…
La rupture totale devait s’enclencher dès le 1er septembre… Et il s’y préparait depuis longtemps. Depuis des mois Rodrigue Petitot, le fameux « R », et son groupuscule du RPPRAC appelaient à remettre le…