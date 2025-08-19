Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Quelques mois à peine après la venue de Manuel Valls, lequel arrive en Nouvelle-Calédonie pour tenter de sauver le accords de Bougival, les Antilles s’apprêtent à accueillir Bruno Retailleau, ministre de l’intérieur…
La startup française REGEnLIFE, dirigée par le Pr Jacques Touchon [à gauche] et Guillaume Blivet, dont Opinion Internationale suit les travaux depuis 2022, vient d’être nommée finaliste dans la catégorie « Best…
La rencontre au sommet entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky s’est ouverte ce lundi soir à Washington, en présence des dirigeants européens. Dans le Bureau ovale, le président américain a assuré que…