Le Festival de Toronto prétend ne pas vouloir verser de droits au Hamas : Michel Taube et Régis Le Sommier invités de Michaël Dorian sur Europe 1

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
On se noie dans la lâcheté, l’hypocrisie et la soumission. À Noisy-le-Sec, le maire communiste s’est indigné d’avoir dû annuler la projection publique du film Barbie. Des personnalités politiques, jusqu’à la ministre…
Michel Taube admet : «Agresser une personne âgée, si ce n'est pas une preuve de l'ensauvagement de notre société», admet Michel Taube dans #lamatinale pic.twitter.com/EDvyIrqhqL — CNEWS (@CNEWS) August 13, 2025