Sortir de cette dépression française : les vœux de Michel Taube pour 2025

Tradition oblige, le dernier mois de janvier est l’occasion d’adresser nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de joie et de liberté à tous les lecteurs d’Opinion Internationale.

Tout au long du mois de janvier, les grands de ce monde ont égrené leurs vœux, souvent autour de la souveraineté de leurs pays respectifs. Les chefs d’États européens se sont-ils donné le mot ? Tous y sont allés de leurs vœux de souveraineté nationale indispensable pour préserver les identités culturelles et les valeurs des nations dans un monde globalisé. Quelques-uns se sont risqués à souhaiter une souveraineté européenne renforcée, comme Emmanuel Macron le propose depuis 2017.

Même des artistes ont exprimé des voeux souverainistes… Citons Lea Salonga, star internationale philippine et engagée : « Nous devons préserver nos racines tout en étant capables d’accueillir les autres dans le respect mutuel. La souveraineté ne doit pas devenir une excuse pour l’isolement ». Belle intuition dont bon nombre de nos politiques pourraient s’inspirer.

Mais qu’il nous soit permis de formuler ici un vœu plus spécifique. La France est en dépression. Les Français dépriment. Et face à la France, une Europe et un monde en proie à de grandes incertitudes et à des violences croissantes. Notre principal vœu sera donc que les Français trouvent la force et prennent la décision de parier sur l’optimisme de l’action.

Les oiseaux de mauvais augure doivent continuer à nous ouvrir les yeux : ils sont des lanceurs d’alerte. Mais allons plus loin que les constats alarmistes et misons sur l’action, des mesures et des solutions audacieuses pour redresser la France. Les Français ont tous les talents, les idées, l’imagination, les valeurs pour redresser leur pays et conquérir l’avenir !

Cependant les Français dépriment. La dissolution folle de l’Assemblée nationale, cette obsession française qu’est la question des retraites remise sur le tapis par François Bayrou pour sauver son gouvernement, des forces politiques de gauche, du centre et de l’extrême droite qui étouffent les entrepreneurs et ceux qui se lèvent tôt comme en Martinique, qui nourrissent pour certains des velléités d’autonomie totale ou de rupture à l’instar de Petitot, tous ces symptômes sont ceux d’une profonde crise morale qui menace de faire sombrer la France.

Par besoin d’inspiration mimétique, saluons la volonté, la détermination d’un Donald Trump. On peut détester l’homme, le style mais reconnaissons aux Américains leur talent de l’action. Leur optimisme force le respect !

De même, à celles et ceux qui n’ont que des raisons de désespérer, la seule évocation du Moyen-Orient devrait leur donner du baume au cœur et surtout nous inciter à bouger tous ensemble pour recoller les morceaux d’un monde certes déconstruit mais plein de promesses malgré tout. Voyez plutôt : la Syrie a changé de régime, le Liban a enfin un nouveau président de la République et le Hezbollah y est fortement affaibli, un cessez-le-feu certes fragile a permis de relancer la libération des otages détenus par le Hamas et laisse entrevoir l’horizon d’une relance des Accords d’Abraham. Qui aurait cru il y a un mois que tout cela serait possible ?

Les Français devraient se souhaiter comme vœu pour 2025, telle une bonne résolution, de reprendre le slogan d’Obama : « Yes we can ! »

Et la France sera de retour !

C’est tout le mal que nous souhaitons aux Français !

Michel Taube