Sécurité et cyber sécurité. Pouvoirs publics, entreprises, citoyens : quelles responsabilités ? Participez au débat avec Frédéric Péchenard, David Znati, Emmanuel Dupuy le 12 février à 19h (Paris – Mairie du 9ème)

Le Cercle Avenir et Progrès organise, en partenariat avec Opinion Internationale, un Débat « Sécurité des personnes et cyber sécurité. Quelles responsabilités pour les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens ? » mercredi 12 février à 19h, à la mairie du 9ème (Paris).

La sécurité des personnes et la cybersécurité sont des enjeux cruciaux. Ils nécessitent une étroite collaboration entre les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. Les pouvoirs publics doivent créer un cadre législatif et réglementaire protégeant les citoyens contre les menaces physiques ou numériques. Les entreprises doivent assurer la sécurité des données de leurs clients et employés. Les citoyens doivent adopter des comportements prudents en ligne, conscients des risques liés à la cybersécurité.

La sécurité des personnes et la cybersécurité sont donc des responsabilités partagées où chacun a un rôle à jouer. Une approche collaborative et proactive est essentielle pour créer un environnement sûr pour chacun.

Ce débat sera l’occasion pour les 3 invités du Think Tank Cercle Avenir et Progrès :

Frédéric Péchenard – Ancien Directeur général de la Police nationale, VP de la Région Ile de France, Conseiller de Paris en charge du lien Police-Nation – ,

David Znati – Médiateur et Expert en Informatique et techniques associées, agréé par la Cour de cassation, Président d’honneur de la Compagnie des Experts Agréés -,

Emmanuel Dupuy – Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Secrétaire national Défense Les Centristes –

de confronter leurs expertises aux travaux de Gilbert Metoudi et Guy Aldeguer, pilotes du groupe de Travail Sécurité au sein du Think Tank Cercle Avenir et Progrès.

Jean-Luc Scemama, Président du Think Tank Cercle Avenir et Progrès, introduira et conclura ce débat, animé par Michel Taube, éditorialiste politique, fondateur d’Opinion Internationale.

qui aura lieu, en présentiel, mercredi 12 février de 19h à 21h

à la Mairie du 9ème 11 rue Drouot à Paris.