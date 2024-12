Dubaï, point d’orgue d’une année 2024 flamboyante avec le Concerto pour la paix d’Omar Harfouch en présence d’Orlando Bloom

Malgré les crises, malgré les guerres, malgré les ouragans, et pour nous donner la force de surmonter tous ces défis, l’année 2024 aura brillé de mille feux sous la conduite musicale d’Omar Harfouch et du chef d’orchestre Mathieu Bonnin.

On se souvient qu’à Paris en septembre, à Béziers en octobre, au Vatican auprès du pape François en novembre, Omar Harfouch, pianiste compositeur, patron d’Entrevue et homme d’affaires, avait illuminé ces capitales de la culture et de l’universalisme de son talent et de ses valeurs avec le Concerto pour la paix !

Cet artiste œcuménique a poursuivi ce qui est en train de devenir une tournée mondiale et qui ne manquera pas de rythmer l’année 2025 !

Ainsi, le 9 décembre dernier, Dubaï, capitale culturelle et économique des Emirats Arabes Unis, a vécu une des nuits les plus somptueuses.

Un gala céleste de légendes : Omar Harfouch et Orlando Bloom transforment Dubaï en nouveau Met mondial

Le temps d’une soirée inoubliable, l’Opéra de Dubaï a transcendé sa propre grandeur, devenant l’épicentre rayonnant de l’art mondial, de la célébrité et de l’esprit humanitaire. Le « Concerto pour la paix » d’Omar Harfouch a été, comme dans les villes précédentes, bien plus qu’un simple événement musical : il a fait irruption dans la tapisserie culturelle de la ville comme un gala historique unique, élevant la stature de Dubaï sur la scène mondiale. L’attrait de la soirée s’est intensifié avec l’arrivée de l’icône hollywoodienne Orlando Bloom, sa présence incarnant à la fois la puissance d’une star et un engagement sincère pour un monde meilleur.

Dans les pas d’Omar Harfouch et d’Orlando Bloom, des personnalités internationales, parmi lesquelles des artistes influents, des leaders d’opinion et des philanthropes, se sont rassemblées avec impatience, attirées par la promesse d’un spectacle qui mêlerait créativité sans précédent et appels inébranlables à la paix et à l’unité.

Dans les salles dorées de l’Opéra de Dubaï, l’Ensemble Sequentiae Symphony Orchestra, dirigé par la baguette inspirée de Mathieu Bonnin, a livré une performance qui a défié les attentes. Chaque note de la composition d’Omar Harfouch s’élevait avec un objectif transcendant, invitant le monde à imaginer un avenir façonné par l’empathie et l’harmonie. Ce moment musical pour la paix, orchestré avec une finesse et une conviction remarquables a transporté les invités.

La prestation endiablée de Chico & The Gypsies

L’énergie a atteint son paroxysme lorsque Chico & The Gypsies ont fait leur entrée sur scène, enflammant le public avec une interprétation passionnée du dernier chef-d’œuvre d’Harfouch, « Dubai mi amor ». Cet hommage vibrant à la fusion magnétique de la tradition et de la modernité de la ville a déclenché une vague d’applaudissements imparable. Dans un rare moment d’euphorie collective, même les participants les plus exigeants se sont retrouvés debout, dansant, applaudissant et se perdant dans le rythme – un témoignage vivant du pouvoir unificateur de la musique.

En tant qu’ambassadeur de l’UNICEF, la présence de la star hollywoodienne Orlando Bloom fut bien plus qu’un éclat de célébrité. L’artiste a lancé un cri de ralliement aux auditeurs, les invitant à dépasser l’indifférence et à œuvrer pour un monde plus juste et plus pacifique.

Le temps d’une soirée, la créativité mondiale, l’aspiration humanitaire et l’esprit d’entreprise visionnaire ont convergé pour sublimer l’esprit humain autour du « Concerto pour la paix » d’Omar Harfouch, devenu une fois de plus un triomphe emblématique, à la fois pour Dubaï et pour le monde entier.

Le Concerto pour la paix a montré le chemin d’un avenir de réconciliation pour surmonter tous les conflits sous les auspices de la modernité et de la culture.

Espérons que d’autres capitales, d’autres lieux emblématiques de l’histoire des hommes accueilleront en 2025 le Concerto pour la paix.

Michel Taube