C’était un certain 20 décembre… 1971, Médecins Sans Frontières est créé

Le 20 décembre 1971, un groupe de médecins, dont l’emblématiques Bernard Kouchner et de journalistes français met sur pied l’organisation Médecins sans frontières (MSF).

Depuis plus de cinquante ans, Médecins Sans Frontières apporte une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé sont menacées, en France ou à l’étranger : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d’exclusion des soins.

La médecine en contexte précaire est au cœur de l’activité de Médecins Sans Frontières, qui peut mettre en œuvre un large éventail de soins : consultations, hospitalisations, interventions chirurgicales, soins psychologiques, soins médico-nutritionnels etc. MSF peut aussi apporter des secours matériels et sanitaires pour améliorer les conditions de vie de personnes affectées par une crise.

Réunies autour d’une même charte, les équipes de MSF rassemblent des professionnels de la santé, de la logistique ou de l’administration, de dizaines de nationalités différentes, expatriés ou employés localement. Après une évaluation des besoins des populations, elles apportent leurs secours dans le respect de l’éthique médicale et des principes de l’action humanitaire.

L’impartialité est le fondement de la mission de Médecins Sans Frontières. Elle distribue ses secours sans discrimination en portant la priorité vers les personnes les plus immédiatement en danger.

La garantie de l’autonomie et de l’indépendance de l’association s’enracine dans son financement, assuré par la générosité de ses donateurs privés. En France, en 2023, 99,2 % des ressources de MSF étaient d’origine privée.

Médecins Sans Frontières est présente dans plus de 70 pays dans le monde, avec plus de 90 opérations d’assistance médicale. Elle emploie plus de 41 000 personnes chaque année.