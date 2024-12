Rupture. L’édito de Michel Taube

Oui il faut une rupture, une grande rupture, une révolution même plutôt, une nouvelle Révolution française, européenne, africaine et mondiale. Certes mais pour rompre avec qui et avec quoi ?

Dans un édito que nous avons commis en 2017, nous écrivions : voilà notre véritable ennemi ! Je dénonçais le pseudo ou trop vrai imam de Brest qui avait donné une leçon d’islamisme à des jeunes enfants de 7 à 12 ans, leur expliquant que la musique est l’incarnation du diable, entre autres joyeusetés de son idéologie moyenâgeuse (et encore le Moyen-Âge fut à ses côtés une époque dorée et bien plus lumineuse que le monde dans lequel il veut nous plonger).

Ces mêmes enfants devenus ados et jeunes adultes sèment la terreur dans nos quartiers, considèrent la femme comme un objet sexuel, la charia supérieure à la loi française, sont pour la peine de mort et détestent la France et les valeurs occidentales.

Je pense souvent à ces enfants car je me dis que parmi eux, il aurait pu y avoir ma fille, vos enfants, nos jeunes Français. Qu’on ne s’étonne pas que neuf ans après, ces mêmes enfants devenus ados et jeunes adultes sèmant la terreur dans nos quartiers, considèrant la femme comme un objet sexuel, la charia supérieure à la loi française, étant pour la peine de mort et détestant la France et les valeurs occidentales.

Oui, il faut rompre avec ces semeurs de haine et de peur. Et la rupture, elle surgira du sein même du monde arabo-musulman dans lequel cet islamisme a grandi depuis 30 ou 40 ans.

Bravo à Rupture de naître et de grandir vite, haut et fort car la société française comme le Maghreb et l’ensemble du monde ont besoin d’intellectuels, de citoyens, de chefs d’entreprise, d’ingénieurs, de bâtisseurs, d’architectes qui résisteront à la tentation islamiste pour dire : Vive la liberté, Vive l’égalité, vive la fraternité.

Cette rupture, elle sera portée par ces Arabes non de service mais au service de l’universel. Car eux savent ce qu’ils ont déjà perdu en Afrique et au Moyen-Orient et ce qui est en train de se dérober sous nos pieds en France et en Occident.

Bravo à Rupture de naître et de grandir vite, haut et fort car la société française comme le Maghreb et l’ensemble du monde ont besoin d’intellectuels, de citoyens, de chefs d’entreprise, d’ingénieurs, de bâtisseurs, d’architectes qui résisteront à la tentation islamiste pour dire : Vive la liberté, Vive l’égalité, vive la fraternité.

Au cœur de l’actualité, Rupture à au fond la même ambition qu’Opinion Internationale que j’ai créé il y a 13 ans déjà : donner du sens à l’actualité et y promouvoir des valeurs repères, phares dans la nuit noire grossissante que nous traversons tous les jours.

L’actualité ? Entre Boualem Sansal, un hirak à lui tout seul, futur prix Nobel de littérature (nous militerons en faveur de cette protection suprême), la Syrie qui recouvre la liberté en passant de la tyrannie d’un homme à la dictature d’une idéologique islamiste, en passant par ce même 9 décembre et la Journée de la laïcité, date française à faire prospérer au niveau international. RUPTURE est déjà de tous les combats. Et nous serons à ses côtés.

Michel Taube