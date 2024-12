C’était un certain 11 décembre… 1946, les Nations unies créent l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés, et protéger les droits de tous les enfants, où qu’ils soient.

L’UNICEF, qui figure parmi les principaux pourvoyeurs de vaccins au monde, agit en faveur de la nutrition et la santé infantiles, la propreté de l’eau et l’assainissement, une éducation de qualité et l’acquisition de compétences, la prévention du VIH et les traitements pour les mères et leur bébé, et la protection des enfants et des adolescents contre la violence et l’exploitation.

Avant, pendant et après les urgences humanitaires, l’UNICEF est sur le terrain pour apporter une aide vitale et de l’espoir aux enfants et aux familles.