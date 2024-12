C’était un certain 9 décembre… 1955 : adoption du drapeau européen

Le drapeau européen, symbole de l’Union européenne, a été adopté le 8 décembre 1955. Il se compose d’un fond bleu avec douze étoiles dorées disposées en cercle. Ce choix de douze étoiles n’est pas lié au nombre d’États membres, mais plutôt à une symbolique de perfection et d’unité. Le bleu représente le ciel et l’harmonie, tandis que les étoiles évoquent les valeurs de solidarité et d’unité entre les peuples européens.

L’adoption de ce drapeau a marqué une étape importante dans le processus d’intégration européenne, reflétant l’idée d’une Europe unie et pacifique après des décennies de conflits. Au fil des années, le drapeau est devenu un symbole reconnu dans le monde entier, représentant non seulement l’Union européenne, mais aussi les idéaux de démocratie, de droits de l’homme et de coopération entre les nations.

Aujourd’hui, le drapeau européen flotte fièrement sur les bâtiments institutionnels de l’UE et lors d’événements internationaux, rappelant à tous l’importance de l’unité et de la collaboration entre les pays européens.

