Macron, Dieu, Notre-Dame et la France. L’édito de Michel Taube

« Reconstruire la légende des siècles », tel a été le défi, le rêve fou lancé par Emmanuel Macron au soir du 15 avril 2019 et de l’incendie qui a ravagé le cœur et les poumons de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Personne n’y a cru, a confessé hier Monseigneur Laurent Ulrich lors de la cérémonie de réouverture du monument parisien.

Mais si la foi soulève des montagnes, si le chef de l’État a su insuffler l’énergie et le génie français pour réussir à faire renaître Notre-Dame dans un délai aussi court, c’est qu’il nous est acquis une fois de plus que pour Emmanuel Macron les enjeux de spiritualité travaillent au plus profond de son âme la personne du président de la République.

On se souvient qu’en 2018, alors que tous les Français attendaient d’Emmanuel Macron un grand discours sur l’islam en France pour tenter notamment d’en écarter l’islamisme, quel ne fut pas notre étonnement de voir le chef de l’État se rendre au Collège des Bernardins devant la Conférence des évêques de France pour prononcer un grand discours sur son rapport à la spiritualité et au christianisme. Le discours sur l’islam est venu beaucoup plus tard, beaucoup trop tard, en octobre 2020 aux Mureaux.

Le chef de l’État a également commis un grand entretien à l’hebdomadaire L’Express en décembre 2021 sur son rapport à Dieu.

La lecture de ces deux textes des Bernardins et dans L’Express explique l’engagement du président de la République pour rebâtir Notre-Dame aussi vite et pourquoi il y a mis autant de force et de conviction. Dans cet empressement visionnaire et mobilisateur, il y avait quelque chose de l’appel d’une force supérieure que donnent à un homme les Deux Corps du roi (pour reprendre le titre du livre d’Ernst Kantorowicz), spirituel et temporel, et que la fonction présidentielle, surtout sous la Vème République, décuple dans les mains, le cœur et l’esprit d’un chef de l’Etat. C’est cela aussi cette certaine idée de la France.

Peut-être aussi que la beauté des lieux a séduit et conquis le président de la République. « La beauté qui sauve l’humanité », disait hier Monseigneur Ulrich.

Oui, qu’elle est belle la cathédrale Notre-Dame de Paris !

Oui, qu’elle est belle cette aventure humaine de ces compagnons, ouvriers, ingénieurs, architectes, charpentiers, ces milliers de donateurs et de mécènes qui ont redonné vie à l’édifice parisien.

Oui, qu’elle est belle la France lorsqu’elle sait soulever des montagnes et offrir au monde les plus beaux joyaux du génie humain.

Comme disait Emmanuel Macron hier dans la Cathédrale, « Vive Notre-Dame ! Vive la République et Vive la France. »

Michel Taube