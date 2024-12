C’était un certain 8 décembre 1980, Lennon était assassiné

L’assassinat de John Lennon, l’un des artistes les plus influents du XXe siècle, a eu lieu le 8 décembre 1980 à New York, marquant un tournant tragique dans l’histoire de la musique et de la culture populaire.

Ce jour-là, Lennon et sa femme, Yoko Ono, rentraient chez eux. Chapman, un fan désillusionné, influencé par des idées extrêmes et des troubles mentaux, avait décidé de mettre fin à la vie de Lennon, en ouvrant le feu à plusieurs reprises sur l’artiste. Malgré les efforts des médecins pour le sauver, Lennon a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital.

Cette nouvelle a provoqué une onde de choc à travers le monde.

Lennon, membre emblématique des Beatles, avait non seulement révolutionné la musique avec son groupe, mais était également devenu un symbole de paix et d’engagement social à travers ses paroles et ses actions. Il était un fervent défenseur de la paix, connu pour ses prises de position contre la guerre du Vietnam et pour ses efforts en faveur des droits civiques. Ses chansons, telles que « Imagine » et « Give Peace a Chance », ont résonné et résonnent toujours pour des millions de personnes et continuent d’inspirer des mouvements pour la paix et la justice sociale.

