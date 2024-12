C’était un certain… 7 décembre 1888 John Boyd Dunlop, un inventeur écossais, dépose le brevet du pneu à air.

John Boyd Dunlop était un vétérinaire écossais passionné par l’ingénierie et l’innovation. En 1887, alors qu’il observait son fils se plaindre des secousses lors de ses balades à bicyclette, il a eu l’idée de créer un dispositif qui améliorerait le confort de conduite.

Dunlop conçoit une chambre à air en utilisant un tube en caoutchouc, qu’il remplit d’air et le place à l’intérieur d’un pneu, permettant ainsi d’absorber les chocs et de réduire les vibrations. Testée sur la bicyclette de son fils son invention démontre des résultats impressionnants. Dunlop dépose le brevet 7 décembre 1888 et fonde la Dunlop Pneumatic Tyre Company en 1889 pour commercialiser sa création.

La chambre à air a non seulement transformé le cyclisme, mais elle a également eu un impact majeur sur l’industrie automobile naissante. Les pneus à air ont permis d’améliorer la sécurité, la maniabilité et le confort des véhicules, rendant les trajets plus agréables et moins fatigants. Dunlop est souvent célébré comme l’un des pionniers de l’ingénierie moderne.

