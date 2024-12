C’était un certain 1er décembre… 1913, l’avènement du fordisme

le 1er décembre 1913, la Ford Motor Company présente la toute première ligne d’assemblage mobile. Imaginée en 1898 par Louis Renault, Henry Ford est le premier à la mettre en place dans l’usine de Ford Highland Park.

Henry Ford voulait produire un grand nombre de véhicules avec un design simple et à moindre coût. Pour y parvenir, il a automatisé la production en développant des machines pour produire des pièces en grandes quantités et en inventant des méthodes de montage rapide. Cela a marqué l’avènement du fordisme, visant à augmenter la productivité et réduire la dépendance à la main-d’œuvre qualifiée pour atteindre la consommation de masse par la production en série.

De nos jours, bien que les principes fondamentaux du fordisme aient évolué, certaines de ses idées persistent dans les modèles de production contemporains. Les entreprises adoptent encore des méthodes de production standardisées pour maximiser l’efficacité, mais elles intègrent également des technologies avancées, comme l’automatisation et l’intelligence artificielle, pour répondre à la demande croissante de personnalisation et de flexibilité. Parallèlement, la montée de l’économie collaborative et des nouvelles formes de travail remettent en question le modèle traditionnel de l’emploi, incitant les entreprises à repenser leurs stratégies de production et de gestion des ressources humaines. Ainsi, le fordisme d’aujourd’hui se manifeste dans un équilibre entre efficacité industrielle et adaptation aux besoins changeants des consommateurs.