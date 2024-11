Les Mères de l’Espoir réunies au Trocadero pour demander la libération des otages du Hamas

Michel Taube a eu l’honneur de lire ce texte d’une maman à son fils toujours détenu en otage.

“Comment fêter tes 20 ans alors que je ne sais même pas si tu as eu 19 ans ?”

Cette question a été posée par Hirut, la mère de Tamir Nimrodi lors d’un événement marquant le 20ème anniversaire du soldat kidnappé dans une base militaire le 7 octobre.

“406 jours. 406 longues, angoissantes et infinies journées.

406 jours pendant lesquels chaque coup à la porte me fait trembler de façon incontrôlée.

406 jours où je n’ai pas entendu ta voix, ton rire incroyable, où je n’ai pas senti ton étreinte merveilleuse.

406 jours et je n’en vois pas la fin.

Aujourd’hui, mon Tamir, tu es censé fêter tes 20 ans.

Comment suis-je censée marquer cette journée sans toi? Sans notre traditionnel réveil le matin avec des ballons, un gâteau, un cadeau, et les chants de tes soeurs ?

Je me retrouve devant une page blanche, essayant d’écrire le manque, la peur. Tout est tellement présent mais les mots m’échappent.

Il y a 20 ans tu as fait de moi une mère, tu m’as connectée à une émotion que je ne connaissais pas, à l’amour et à la responsabilité. Nous avons tout appris ensemble, et

j’apprends encore de toi au travers des histoires qui me sont racontées.

Le mot retrouvé dans tes affaires, où tu exprimes tes souhaits pour la vie, me guide comme un phare dans la tempête : “Ne jamais nuire à personne, me rendre utile autant que je le

pourrai”.

Mon Tamir, tu me manques tellement. J’essaie de ne pas penser à ce que vous avez vécu, à ce que vous vivez, je ne pense qu’à la liberté qui viendra.

En novembre dernier, à l’occasion de ton 19ème anniversaire, nous avons gonflé des ballons en espérant ta libération. Environ 2 semaines après, un accord était conclu et

certains ont été libérés. Nous allons également gonfler des ballons aujourd’hui en priant pour qu’un nouvel accord se concrétise et vous ramène tous.

Il y a un gâteau, Tamir. Il y a des ballons. Reviens ! S’il vous plaît, revenez…. »

La vidéo de ce moment de fraternité : ICI

Depuis un an, tous les vendredis, les Mères de l’espoir se réunissent à l’initiative de la Wiso et du Crif.