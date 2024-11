Opinion Internationale : Monsieur François Baroin, vous êtes Maire de Troyes, ancien président de l’AMF (Association des Maires de France) et ancien ministre. Est-ce que les maires sont l’avenir de la France, surtout dans cette période tourmentée ?

François Baroin : Les maires sont l’un des deux piliers de la République, issue de la Révolution française. Il ne faut jamais oublier que c’est la volonté profonde de rassembler, sous une même appellation, les faubourgs, les paroisses, les lieux-dits, qui ont fondé la République.

Les maires sont un élément constitutif de cette République à laquelle nous sommes profondément attachés. Les maires sont à la fois le mur porteur et la poutre faîtière du pays. Ils sont également les garants des valeurs qui nous rassemblent. La liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ne sont pas seulement des principes fondamentaux, ce sont aussi des règles que nous avons la responsabilité de faire appliquer au quotidien dans nos communes. C’est un plébiscite du quotidien, un travail au plus près des citoyens, qui fera la différence.

Y aura-t-il un jour un président de la République girondin ?



Je pense que c’est le sens de l’Histoire. C’est ce que j’avais expliqué à Emmanuel Macron lorsque j’étais président de l’AMF.

Mais j’estime que le point de départ des tensions entre l’État central et nos provinces a été la nationalisation de la taxe d’habitation.

Le sens de l’Histoire, ce n’est pas un modèle fédéral, mais une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Je suis partisan d’une grande loi pour la liberté locale, avec un transfert massif de compétences : santé, logement, tourisme, culture, sport… Ce transfert inclurait également les effectifs et les crédits nécessaires. Ainsi, l’État pourrait se recentrer sur ses responsabilités régaliennes, tandis que les politiques publiques de proximité répondraient mieux aux besoins des citoyens.

Aujourd’hui, l’État gère son impuissance en produisant des normes et des règlements qui asphyxient l’économie et les énergies de notre pays. Cela doit changer, et seul un débat présidentiel, porté par quelqu’un qui croit profondément, par expérience et intuition, à cette vision, qui peut la porter au pouvoir.

Faites-nous aimer Troyes en quelques mots !

Qui veut connaître la France doit connaître Troyes, l’une des plus anciennes villes de notre pays. Depuis le XVIe siècle, elle a connu des hauts et des bas : carrefour européen et capitale des échanges commerciaux, berceau industriel du textile, avant de souffrir et de se relever aujourd’hui.

Troyes incarne la qualité de vie et le dynamisme provincial. D’ailleurs c’est l’une des villes qui gagne en population.

Propos recueillis par Michel Taube