C’était un certain 22 novembre 1977 : Le Concorde reliait Paris-New York en 3h30

Le 22 novembre 1977, le Concorde emporte les voyageurs au-delà du mur du son, reliant Paris à New York en 3h30. Entre 1977 et 2003, Concorde pulvérise les chronos en proposant une traversée directe en 3h30. Avec une vitesse maximale de 2 200 km/h, le premier avion de ligne supersonique (Mach 2.02) offre au monde des affaires la possibilité d’honorer un rendez-vous à des milliers de kilomètres et de revenir à Paris pour le dîner.

Concorde est le premier avion civil supersonique, effectue sa première liaison commerciale entre Paris (aéroport Charles-de-Gaulle) et New York (aéroport John-Fitzgerald Kennedy)… Ce n’est évidemment pas un hasard si la date du vol inaugural coïncide avec l’anniversaire de la naissance de Gaulle et de l’assassinat de Kennedy !