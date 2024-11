C’était un certain 21 novembre… 2004, l’Ukraine entamait sa « Révolution orange »

Le 21 novembre 2004, une élection truquée en Ukraine déclenche la « Révolution orange » à Kiev.

Quelque cinq cent mille personnes se rassemblent sur la place de l’Indépendance à Kiev en soutien à Iouchtchenko. Des manifestations massives ont pour ambition d’obtenir l’annulation du résultat des élections et l’organisation d’un nouveau scrutin. La révolution orange , démocratique et pacifique, est soutenue par l’Union européenne et les États-Unis, qui dénoncent les irrégularités électorales, tandis que Vladimir Poutine continue de défendre Viktor Ianoukovitch, qui affiche des positions pro-russes. Ce mois de manifestation conduit à l’annulation de l’élection et à l’accession de Viktor Iouchtchenko à la présidence. Cependant, les dissensions politiques aboutissent au renversement du Premier ministre Ioulia Timochenko dès 2006. Le pro-russe Viktor Ianoukovitch remporte finalement l’élection présidentielle en 2010. Son mandat est marqué par la corruption endémique et le pouvoir de l’oligarchie.