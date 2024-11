C’était un certain 19 novembre… 2023 : Javier Milei est élu président en Argentine

Un Trump argentin ou un nouveau Kirchner de droite ?

Emmanuel Macron vient de rendre visite au président Javier Milei, avant tout pour souligner l’importance historique de l’amitié entre la France et l’Argentine, tant les deux hommes sont opposés par leurs idées et par leur style.

C’est donc le 19 novembre 2013 que cet économiste ultralibéral de 53 ans qui se dit à la fois climatosceptique et fervent catholique, a été élu largement avec 56% des suffrages.

Fruit du désenchantement des Argentins, Milei a eu l’audace et l’honnêteté de ne promettre que du sang et des larmes à ses concitoyens. En un an, il a coupé à la hache dans les dépenses publiques et il est en train de réussir son pari de redresser l’économie argentine avec un remède de cheval. Les agences de notation internationales ont déjà commencé à rehausser la note de l’Argentine. Et dans les sondages, Milei reste extrêmement populaire malgré les efforts demandés au peuple.

Emmanuel Macron a-t-il pris quelques conseils auprès de son homologue argentin pour mieux aider Michel Barnier à tenir sa promesse de redressement du pays ?

Michel Taube