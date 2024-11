C’était un certain 8 novembre… 1852, le premier « grand magasin » ouvrait à Paris.

Le Bon Marché est fondé par Aristide et Marguerite Boucicaut associés pour l’occasion aux frères Paul et Justin Videau.

Force est de constater que le capitalisme de l’époque qui reposait sur des principes de libre marché et de concurrence, favorisant l’innovation et la croissance économique n’est plus d’actualité.

Désormais, ce système semble avoir évolué vers une réalité où les grandes entreprises dominent le paysage économique, souvent au détriment des plus petites et de l’innovation authentique.

Les inégalités de richesse se creusent, et la concentration du pouvoir économique soulève des questions sur la durabilité de ce modèle. Auxquelles peut s’ajouter la double-contrainte des accords internationaux, comme celui de l’Europe avec le Mercosur. D’un côté non seulement un besoin vital de relancer la croissance d’un « continent » mais aussi de sécuriser son approvisionnement en matières premières nécessaires à la réussite d’une transition écologique qui piétine. Et pour notre pays, le devoir de protéger certains acteurs clés de son économie nationale, comme les agriculteurs, déjà en grande difficulté. Et si cette fois-ci le « en-même » n’était pas possible ?