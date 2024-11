C’était un certain 15 novembre… 1793 : naissait la miche de pain bien française !

Le saviez-vous ? Dans un geste de jacobinisme dont seuls les Français ont le secret, – mais il paraît que cela s’appelle l’exception culturelle française -, un des symboles de la France et de son rayonnement dans le monde entier, doit son destin au vote d’une loi.

Le 15 novembre 1793 (26 brumaire An II selon le calendrier républicain), un décret de la Convention stipule que tous les Français doivent manger le même pain : « La richesse et la pauvreté devant également disparaître du régime de l’égalité, il ne sera plus composé un pain de fleur de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre. Tous les boulangers seront tenus, sous peine d’incarcération, de faire une seule sorte de pain : Le Pain Égalité ».

La miche de pain était née !

Michel Taube