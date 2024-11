L’importance du don pour Vaincre le cancer. L’édito de Michel Taube et Patrick Pilcer

Chaque année, des millions de personnes à travers le monde sont touchées par le cancer, une maladie qui ne connaît ni frontières ni âges. Face à cette réalité, la recherche scientifique joue un rôle crucial dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Cependant, cette recherche nécessite des ressources financières importantes, et c’est là que le don entre en jeu.

Faire un don pour la recherche sur le cancer, c’est bien plus qu’un simple geste de générosité. C’est un acte de solidarité envers ceux qui souffrent, un soutien aux chercheurs qui consacrent leur vie à trouver des traitements innovants et, espérons-le, des cures. Chaque euro donné contribue à financer des études, des essais cliniques et des avancées technologiques qui peuvent transformer des vies.

Les progrès réalisés grâce aux dons sont impressionnants. De nouvelles thérapies ciblées, des traitements immunologiques et des méthodes de détection précoce ont vu le jour, offrant de l’espoir à des milliers de patients. Ces avancées ne seraient pas possibles sans le soutien de la communauté. En choisissant de donner, vous devenez un acteur du changement, un partenaire dans la lutte contre le cancer.

De plus, le don permet de sensibiliser le public à l’importance de la recherche. En soutenant des initiatives, vous aidez à faire entendre la voix des chercheurs et à mobiliser davantage de personnes autour de cette cause. Chaque contribution est importante et peut avoir un impact significatif, peu importe sa valeur.

En cette période où l’espoir et la solidarité sont plus que jamais nécessaires, engageons-nous ensemble pour soutenir la recherche contre le cancer. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où le cancer ne sera plus une fatalité, mais une maladie que nous pourrons vaincre.

Dans la fourmilière des associations qui luttent en France contre le cancer, « Vaincre le cancer » se démarque : ouverture du centre de soins de suite à Villejuif, financement de bourses pour les doctorants comme dans les équipements de séquençage les plus en pointe pour mieux comprendre le panorama cellulaire, les altérations à l’échelle de la cellule et modéliser toujours plus finement les effets des nouvelles thérapies, recherche dans les médicaments d’après-demain, c’est une formidable chaîne humaine que forme l’association qui tient son gala annuel le dimanche 17 novembre 2024, avec un programme exceptionnel.

Le but de chacun d’entre nous est de contribuer, chacun à sa manière, à accélérer la recherche, à réduire les délais entre la recherche la plus théorique et l’utilisation des traitements les plus efficaces, le tout avec le meilleur accompagnement du patient et de son entourage.

C’est là toute la force de l’Association Vaincre le Cancer : optimiser toutes nos énergies, toutes nos intelligences entre la recherche théorique, la recherche appliquée, la clinique et l’accompagnement.

Faisons de notre mieux pour donner un peu de notre temps, de notre énergie et de nos ressources à cette cause essentielle. Chaque don est un pas vers un monde sans cancer.

Je souhaite agir, je fais un don : https://www.vaincrelecancer-nrb.org/nous-soutenir/



Michel Taube et Patrick Pilcer (Secrétaire général de l’association Vaincre le Cancer)