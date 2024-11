C’était un certain… 7 novembre 2015 , la journée nationale contre le harcèlement scolaire naissait

Dans chaque établissement scolaire, le dispositif Non Au Harcèlement vise à protéger nos enfants et les élèves en luttant contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Ce plan de prévention et de lutte se décline donc dans les écoles, les collèges et les lycées, au travers de plusieurs outils : une campagne d’affichage, une équipe bien-être dédiée à la prise en charge des situations de harcèlement détectées, des élèves-ambassadeurs, une grille d’autoévaluation à documenter par chaque élève, un concours des meilleurs slogans contre le harcèlement, un jeu pour reconnaître des situations de harcèlement et une réunion de sensibilisation à destination des familles et représentants légaux.

Enfin, lors de cette journée, les enfants sont invités à porter un vêtement de couleur bleu (couleur de la paix et symbole de cette lutte).

Dans le cadre de la campagne nationale 2024, le gouvernement a réalisé une expérience sociale filmée à destination des adultes pour mieux comprendre leur perception du harcèlement : https://www.info.gouv.fr/actualite/une-campagne-nationale-pour-sensibiliser-a-la-lutte-contre-le-harcelement-a-lecole

Faire corps face à ce fléau est l’idée forte de cette initiative.

Question : l’établissement scolaire de vos enfants a-t-il participé à cette journée nationale ?

Michel Taube