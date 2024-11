Le retour de Trump, symbole d’une Amérique décomplexée.

Il est de retour. Les élites américaines, si fières de leur bien-pensance, n’ont pas vu venir ce retour fracassant. Elles ont sous-estimé le ras-le-bol d’une partie du peuple américain, cette Amérique profonde qui refuse de se plier aux injonctions moralisatrices des élites globalisées. Donald Trump, avec son style fracassant, son parler-vrai et son mépris des codes imposés par le politiquement correct, incarne cette rébellion silencieuse qui refuse la mort programmée de l’âme américaine. Pour beaucoup, il est devenu l’ultime rempart contre une dissolution orchestrée des valeurs fondatrices du pays.

Le retour de Trump n’est pas seulement celui d’un homme ; c’est celui d’une idéologie et d’un combat. En retrouvant les commandes, il déclare la guerre à une modernité qui ronge le tissu social américain. Il est l’incarnation de la résistance à cette machine aveugle et totalitaire qui veut niveler les cultures, défaire les nations et détruire les traditions. Trump, contre vents et marées, a refusé de plier face aux accusations incessantes de « populisme », ce terme vidé de sens qui sert à disqualifier tout homme politique qui ose défendre sa patrie sans s’agenouiller devant l’orthodoxie libérale.

C’est d’ailleurs là l’une des leçons majeures de cette victoire : les peuples, qu’on croyait anesthésiés par la propagande médiatique, sont encore capables de se soulever, de faire mentir les prédictions, de renverser l’ordre établi. En ressuscitant l’Amérique profonde, Trump s’adresse à tous ceux qui se sentent oubliés, abandonnés. C’est le cri de révolte d’une Amérique silencieuse qui refuse de mourir en silence.

Là où d’autres auraient modéré leurs discours pour séduire les élites, Trump a redoublé de franchise et d’audace. Là où d’autres auraient fait des concessions, lui, au contraire, a toujours assumé ses idées et son franc-parler. À sa manière, il rappelle aux Américains l’importance de leur héritage, de leur fierté nationale, de leur indépendance, ce que l’élite déracinée et mondialisée s’acharne à démanteler.

Bien sûr, cette victoire réveille les clivages et les passions. Les médias s’empressent déjà de dépeindre un scénario apocalyptique, car Trump est tout ce qu’ils détestent : imprévisible, indomptable, porteur d’une vision alternative, éloignée de leurs utopies universalistes. Mais c’est bien cette force brute, cette capacité à incarner la résistance face au rouleau compresseur des « valeurs » mondialisées, qui le rend irrésistible pour tant d’Américains.

Que l’on apprécie ou non le personnage, force est de constater que Donald Trump est devenu bien plus qu’un simple chef d’État : il est l’incarnation d’un sursaut civilisationnel. Son retour triomphal est celui de l’Amérique qui refuse de mourir étouffée par les diktats idéologiques et les culpabilités artificielles. En brisant le politiquement correct, il redonne aux Américains ce droit fondamental : celui de pouvoir aimer leur pays sans devoir s’excuser, de défendre leur identité sans avoir à se justifier.

C’est un nouveau bras d’honneur que Trump adresse au système, une nouvelle revanche de l’Amérique qui croit en elle-même. Ce retour rappelle que tant que des hommes comme lui se lèveront, le rêve américain – avec ses travers et ses gloires – continuera de brûler.

Sofiane Dahmani, Chroniqueur