Incompréhensible Amérique ou le secret Trump. L’édito de Michel Taube

Y a-t-il un autre pays au monde où Donald Trump pourrait seulement exister ? Quant à devenir président de la République puis être possiblement réélu, ElonMusk devra envoyer une sonde interstellaire pour trouver une planète où régnerait un second Trump…

On a beau lui reprocher ses excès, sa folie, son vocabulaire ordurier , sa tentative de coup d’Etat le 20 janvier 2020, son sale caractère de mauvais perdant et son esprit de vengeance, sa haine de l’Europe (il n’a jamais assumé ses ascendances allemandes), sa complicité suspecte avec Poutine, Donald Trump reste profondément en phase avec l’Amérique profonde, historique, traditionnelle (certes, ils ont moins de trois siècles d’existence).

Pour comprendre Trump, ou plutôt sa popularité « indéboulonable », il faut remonter aux origines de l’Amérique moderne et relire un amendement singulier de la Constitution américaine, le VIIIème, adopté le 15 décembre 1791 dans la fameuse « Déclaration des droits ». Déclaration conçue, rappelons-le, pour satisfaire la crainte chez de nombreux citoyens que le nouveau gouvernement central établi par la Constitution des États-Unis ne puisse jamais devenir trop puissant.

« Il ne sera pas exigé de caution excessive, ni imposé d’amendes excessives, ni infligé de châtiments cruels et inhabituels. »

Comment expliquer donc que dans cet amendement, très court et lapidaire, soit mis sur le même plan d’égalité juridique des actes de torture et une simple contravention pécuniaire ?

Trump aurait pu écrire cet amendement ! En mettant sur le même niveau de gravité de simples actions financières abusives et des actes de torture physique, l’Amérique consacra dès sa fondation politique la sacralité de l’argent, pardon, du dollar. Car pour un Américain, s’en prendre au porte-monnaie est tout aussi grave que d’attenter à l’intégrité physique d’une personne.

Donald Trump est poursuivi dans de nombreuses affaires judiciaires d’ordre fiscal, financier, commercial. Mais il résiste, il dit non, il paye des millions de dollars en avocats pour gagner du temps et tenter d’obtenir gain de cause.

Parce que sa résistance fiscale participe de cette méfiance qu’ont toujours eue les Américains contre le gouvernement central et l’Etat de droit qui en est l’extension juridique principale.

Le mystère de Trump est qu’il incarne parfaitement ce rêve américain dans sa vérité brute : le winner, le tueur, l’homme de l’argent-roi !

Avec Donald Trump, en affaires comme en politque, le Far West des origines n’est jamais loin. La prise avortée mais sanglante du Capitole fut le dernier grand western américain. Avec Trump non en shérif mais en bad boy.

Donald Trump est l’incarnation de cette Amérique ! Celle qui pourrait gagner le 5 novembre prochain.

Michel Taube