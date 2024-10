Honneur à la Société des membres de la Légion d’honneur : un livre événement. L’édito de Michel Taube

Dans un monde de fureur, seules des valeurs-repères, comme nous aimons à les appeler, permettent de garder le cap et de montrer le chemin…

L’honneur fait partie de ces valeurs-repères et cette vertu a son ordre, sa Légion, sa Société. 100 ans d’Honneur en action : un livre événement revient sur un siècle d’histoire de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) et des sociétaires qui la font vivre.

Ce beau livre, ce très beau livre, préfacé par Emmanuel Macron, introduit par le Général d’armée François Lecointre, grand chancelier de l’ordre national de la Légion d’honneur, et l’amiral Alain Coldefy, président de la Société des membres de la Légion d’honneur, témoigne d’un siècle de solidarité intergénérationnelle, de transmission du flambeau des valeurs qui fondent la France.

La Légion d’honneur est souvent décriée pour être un Ordre suranné. « Qu’ont-ils fait pour mériter cet honneur ? » Cette petite musique a toujours accompagné l’histoire de cet Ordre créé par Napoléon en 1802.

Aujourd’hui, parmi les 78000 membres de la Légion d’honneur (un chiffre en constante baisse, sur volonté des présidents de la République successifs depuis le général de Gaulle), plus de la moitié sont adhérents de la Société des membres de la Légion d’honneur. Organisée en 600 comités en France et 70 sections à l’étranger, la SMLH rayonne partout en France mais aussi dans le monde entier où, souvent courtisée et appréciée, elle fait office en quelque sorte d’ambassadrice de la République française.

Mais il est vrai que l’entrée dans cet Ordre prestigieux crée des devoirs pour leurs bénéficiaires. Et si rien ne les y oblige, la Société des membres de la Légion d’honneur leur offre la possibilité de continuer à mériter les honneurs ainsi rendus par la République.

Ce livre est publié au moment du centenaire de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) et retrace l’engagement de cette longue chaîne de solidarité intergénérationnelle. « La Légion d’honneur, si elle récompense des mérites éminents, n’est pas une finalité mais un point de départ. Elle exige et elle oblige », nous explique l’amiral Alain Coldefy.

Car la SMLH œuvre non seulement à la solidarité de ses membres mais aussi à accompagner l’histoire de notre pays et à le représenter au mieux dans le monde. Au fil des chapitres, nous découvrons ainsi comment la SMLH a su s’adapter aux bouleversements historiques, des deux guerres mondiales aux crises économiques récentes. Ces événements tragiques ont souvent mis à l’épreuve l’esprit de solidarité des Français, mais ils ont également renforcé la détermination des membres de cette honorable association à agir pour le bien commun. En se remémorant ces luttes, nous comprenons que l’engagement n’est pas seulement un choix, mais un devoir. C’est cette capacité à se réinventer face aux adversités qui fait la force de la Légion d’honneur et de la SMLH la plus active.

Il est crucial de souligner que cette vision de la solidarité intergénérationnelle n’est pas un concept figé dans le temps, mais une réalité dynamique, en constante évolution. Les défis d’aujourd’hui, qu’il s’agisse du changement climatique, des inégalités croissantes ou des crises politiques, exigent une réponse collective. La Légion d’honneur, à travers son histoire et ses valeurs, nous offre une feuille de route pour affronter ces défis.

Jeunesse à l’honneur

La jeunesse est la grande affaire de la Société des membres de la Légion d’honneur : les Olympiades de la jeunesse, organisées depuis 2021 et dont la dernière édition le 26 mai 2024 au Stade Charléty à Paris a été un grand succès avec 2000 jeunes du monde entier, le Prix national des apprentis dont la prochaine édition est attendue salle Gaveau le 14 décembre prochain à Paris (la valorisation de l’apprentissage est même la « grande cause nationale » de la Société), les multiples actions de terrain auprès des jeunes permettent à ses membres de transmettre aux jeunes le sens profond, vivant et vibrant de la maxime de Jean Jaurès, mise en exergue de ce bel ouvrage : « De l’autel des ancêtres conservez la flamme et non la cendre. »

Pour nous qui voyons souvent poindre cette génération perdue de la République, happée, embrigadée par les réseaux sociaux, l’emprise des quartiers, l’islamisme radical et la haine de la France, nous avons trouvé dans la lecture de cet ouvrage un allié de poids pour orienter la jeunesse vers un avenir d’honneur, de respect et d’amour de la France : la Société des membres de la Légion d’honneur.

Car le livre nous rappelle ô combien la solidarité intergénérationnelle est un élément clé de notre cohésion nationale. En rendant hommage aux anciens, nous faisons le choix de transmettre les leçons apprises aux générations futures. Ce passage de témoin est essentiel, surtout à une époque où les jeunes peuvent parfois se sentir déconnectés des valeurs républicaines. Et, mieux, de voir des anciens honorés continuer à agir auprès des jeunes, voilà un bel exemple de solidarité.

En définitive, l’ouvrage est plus qu’un livre : c’est un véritable manifeste pour l’engagement citoyen, un appel à l’action, notamment de la jeunesse, pour tous ceux qui croient en une France unie et solidaire. À l’heure où les défis sont nombreux et les incertitudes grandissantes, cet ouvrage est une lecture essentielle pour quiconque souhaite comprendre l’histoire de notre pays et son avenir, un véritable appel à l’engagement pour une France plus fière d’elle-même mais aussi plus juste et fraternelle, notamment en consolidant l’ascenseur, – l’escalier préférons-nous dire -, social.

Saluons la beauté de l’ouvrage, de sa fabrication, de l’objet (un très beau cadeau de Noël en vue), dirigé par Jean-Marie Lucas, Michel Rapoport, historien, et Jean-Charles Watiez, vice-président et porte-parole de la SMLH, et postfacé par Jean-Marie Lucas, son délégué général.

L’iconographie riche de 380 illustrations et les archives se déploient au fil des pages pour illustrer de somptueux textes écrits par 14 auteurs qui retracent la grande histoire d’un grand siècle d’actions, de tragédies et d’engagements qui ont contribué à façonner la grandeur de la France.

Comme nous le confiait l’amiral Alain Coldefy, « l’honneur ne se définit pas ». Mais la Société des membres de la Légion d’honneur permet de faire vivre cette vertu sans laquelle un pays, un peuple, une nation comme la France perdent leur grandeur.

Michel Taube

Pour commander le livre : dans les bonnes librairies ou auprès de l’éditeur, les Editions internationales du Patrimoine.