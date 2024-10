Strasbourg, Bruxelles, Kiev : cap sur l’Europe pour les Régions françaises. L’édito de Michel Taube

Craintes sur Bruxelles !

Dans les débats et les coulisses [lire notre édito] du 20ème Congrès des Régions de France (ARF) qui se tenait à point nommé à Strasbourg à l’invitation de Franck Leroy, président de la Région Grand Est et de Carole Delga, présidente de l’Occitanie et de l’ARF, l’Europe était perçue comme une chance, certes, mais menacée par des nuages orageux.

La prochaine Commission européenne, soumise par les chefs d’Etat au vote prochain du Parlement Européen, renouvellera-t-elle ce pacte de confiance qui, depuis des décennies, fait de l’Europe des régions un des piliers efficaces de l’Union européenne ?

Pomme de possible discorde : les fonds de cohésion

En fins politiques, Renaud Muselier, président de la Région Sud (et ancien député européen) qui nous a accordé un entretien à Strasbourg, et Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, se relaient à Bruxelles auprès de Madame Von der Leyen, du nouveau commissaire italien pressenti chargé de la cohésion et des réformes, également vice-président exécutif, l’Italien Raffaele Fitto, pour s’assurer que la prochaine Commission maintiendra les Fonds de cohésion dans le budget 2028-2032 de l’Union Européenne. Les Régions disposeront-elles toujours des moyens d’être et de rester les bras armés de l’Union dans les politiques de service public et dans des dossiers parfois très sensibles (agriculture, mobilités…).

Présent à Strasbourg, le nouveau vice-président du Parlement européen, l’Insoumis Younous Omarjee, a apporté son soutien aux élus régionaux dans cette négociation au plus haut sommet.

Soutien total à l’Ukraine

Second volet, bien entendu : l’Ukraine et le retour de la guerre sur le sol européen. L’unanimité des Régions françaises s’est exprimée pour venir en aide au peuple ukrainien. Une forte délégation de dix-huit présidents d’oblasts et de districts locaux, emmenée par Madame Tetiana Yehorova-Lutsenko, était présente à Strasbourg.

Les présidentes Delga et Yehorova-Lutsenko ont signé un accord-cadre pour que chaque Région française signe un partenariat d’action avec une région ukrainienne homologue. L’Ile de France, la Région Grand Est, l’Auvergne Rhône Alpes, la région Sud, les Hauts de France, bref, tout l’arc est de notre pays (l’ouest de la France et les Outre-mer se sentent-ils moins concernés ?) sont déjà engagés concrètement. Et pas qu’en termes humanitaires…

Comme nous le confiait Christian Debève, Président de la commission Transfrontalier, Europe et Relations Internationales de la Région Grand Est, « les régions n’ont pas d’action internationale mais elles agissent à l’international et l’Ukraine en est une illustration puissante. »

Ainsi, la reconstruction, paradoxalement, se prépare déjà en pleine guerre et permet aux entreprises françaises de conquérir des marchés stratégiques. Pierre Heilbronn, Envoyé spécial de la France pour l’aide et la reconstruction de l’Ukraine, s’est félicité de l’excellence de la coopération décentralisée qui unit l’Etat, les régions, les entreprises (des plus grandes comme EDF aux PME françaises d’excellence étaient à Strasbourg).

Ce volet du Congrès a permis de rappeler avec force les fondamentaux de la construction européenne : préserver la paix et œuvrer au développement économique et social des peuples européens dont l’avenir passe résolument par les Régions.

Michel Taube