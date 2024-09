Journée contre Alzheimer : l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, une référence contre les troubles de la mémoire

Depuis plus de quinze ans, l’Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône s’est imposé comme un pilier régional dans la prise en charge des troubles de la mémoire, grâce à une approche innovante et décentralisée. Ce modèle, qui place le patient au cœur des préoccupations, permet une prise en charge de proximité et une expertise pluridisciplinaire inégalée. Notre enquête auprès du Docteur Anne Nové-Josserand, neurologue, et Mme Emilie Bit, neuropsychologue, en charge des troubles de la mémoire à l’Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône.

Une approche décentralisée et pluridisciplinaire

La particularité de l’Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône réside dans son réseau de consultations mémoire, qui s’étend bien au-delà des murs de l’hôpital. Grâce à un maillage efficace, les consultations sont disponibles non seulement à Villefranche-sur-Saône, mais aussi à Tarare, Belleville, Beaujeu et Trévoux. « Nous avons organisé les consultations mémoire de manière à être proches des patients. Cela permet un accès facilité à nos services et une prise en charge plus humaine », nous explique le Docteur Nové-Josserand, neurologue à l’Hôpital Nord-Ouest.

Ce modèle décentralisé repose sur une collaboration étroite entre médecins, neuropsychologues, orthophonistes et autres professionnels de santé. Chaque consultation mémoire est ainsi soutenue par une équipe pluridisciplinaire qui assure une prise en charge complète et adaptée à chaque patient. « Notre grande richesse est cette approche en réseau qui nous permet de travailler en collaboration avec des équipes locales, offrant ainsi une prise en charge plus personnalisée et efficace », précise le Dr Nové-Josserand.

Des avancées significatives et un réseau en croissance

Depuis sa création, la consultation mémoire de l’hôpital a connu un développement constant. En novembre 2024, l’établissement a été labellisé, une reconnaissance officielle qui témoigne de la qualité de ses services. Les équipes sont constituées de médecins spécialisés, de neuropsychologues, et d’orthophonistes, et sont renforcées par des secrétaires et des équipes administratives qui facilitent le suivi et l’organisation des consultations.

Le processus de diagnostic et de prise en charge est rigoureux et bien structuré. Lors de la première consultation, le patient est examiné par un médecin qui établit un diagnostic préliminaire. Si nécessaire, des bilans complémentaires sont effectués pour affiner le diagnostic. Une fois le diagnostic posé, une prise en charge personnalisée est proposée après concertation entre les différents spécialistes. « Nous discutons chaque cas en réunion pluridisciplinaire pour élaborer un plan de soins sur mesure, adapté aux besoins spécifiques du patient », souligne Mme Marie Bit, neuropsychologue au sein de l’équipe.

Une prise en charge complète et innovante

L’hôpital ne se contente pas de fournir des soins médicaux ; il s’engage également dans l’amélioration continue de la qualité de vie des patients grâce à des initiatives novatrices. Depuis un an, l’établissement a lancé un hôpital de jour en rééducation, où les patients peuvent bénéficier d’un suivi intensif deux demi-journées par semaine. « Ce programme permet aux patients de participer à des sessions de rééducation pluridisciplinaire, incluant la neuropsychologie, l’orthophonie et la kinésithérapie, pour maintenir et améliorer leurs capacités fonctionnelles », précise Mme Bit.

En parallèle, l’hôpital organise des groupes de stimulation cognitive pour les patients en début de pathologie, afin de retarder la progression des troubles. Ces groupes permettent aux patients de partager leurs expériences et de participer à des exercices stimulants. « C’est une manière de maintenir un lien social et de stimuler les capacités cognitives des patients dans un cadre soutenant et bienveillant », explique Mme Bit.

L’hôpital collabore également avec des associations comme France Alzheimer, qui offrent des groupes de soutien pour les familles et les proches des patients. « Nous savons que l’accompagnement des proches est crucial, et nous faisons tout pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin », ajoute Mme Bit.

Vers une recherche continue et des défis à relever

Malgré ces avancées notables, le chemin reste semé d’embûches. Les traitements actuels, principalement symptomatiques, ne sont pas encore capables de stopper ou de ralentir efficacement la progression de la maladie d’Alzheimer. « Les recherches continuent pour trouver des traitements étiologiques capables de modifier le cours de la maladie, mais nous n’en sommes pas encore là », reconnaît le Dr Nové-Josserand.

L’Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône demeure un acteur central dans la lutte contre les troubles de la mémoire. Avec une approche basée sur la proximité, la collaboration et l’innovation, l’établissement continue d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, tout en se préparant à relever les défis futurs.

Ainsi, à travers ses efforts continus, ses initiatives de recherche et ses programmes novateurs, l’Hôpital Nord-Ouest Villefranche-sur-Saône s’affirme comme un modèle de référence dans le domaine de la prise en charge des troubles de la mémoire.

Sofiane Dahmani