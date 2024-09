Sébastien Delogu, ce que révèlent ses « bugs » historiques. L’édito de Michel Taube.

Monsieur Sébastien Delogu est bien plus dangereux qu’un simple ignare.

Nous pourrions nous étendre sur les dégâts que sa bêtise occasionne parmi les jeunes Marseillais, antifas et Insoumis. Le député leur donne l’exemple ravageur qu’il est bon de suivre son ignorance et qu’elle peut conduire très loin : il sera peut-être maire de Marseille et ministre de Mélenchon si par malheur il accède au pouvoir en 2027. Ignorez tout de l’histoire de France (sauf ce qui vous arrange) mais vous pourrez tout de même devenir représentant du peuple de France !

Mais concentrons-nous sur ses « bourdes » historiographiques (le terme est trop ambitieux pour lui) qui sont malheureusement révélatrices d’une conception du présent et de l’histoire qui fait froid dans le dos.

Rappelons les faits tout d’abord : Sébastien Delogu confesse à Jean-Jacques Bourdin qu’il ne connaît pas Philippe Pétain : « je ne sais pas qui est Pétain » et il ajoute… : « apparemment c’est un raciste ! ».

Ensuite, il pose sur Instagram, en guise de bras d’honneur, devant une brochure ancienne, que l’on peut se procurer sur Amazon, qui appelait à une marche pour le maréchal en reprenant le titre de la sordide chanson française à la gloire du futur dictateur.

Enfin, il expliqua dans une interview sur YouTube que le comportement d’Israël à Gaza vise à récupérer la « vache d’or » ! Quelle n’a pas été notre surprise de découvrir sur les réseaux sociaux que ce concept de la vache d’or est extrêmement répandu dans la fachosphère antisioniste et antisémite. L’adage renverrait à des puits de pétrole que renfermerait le sol de Gaza, lesquels seraient donc l’objet de toutes les convoitises de la part d’Israël. Les buts de guerre ne seraient donc pas d’en finir avec une organisation terroriste, islamiste et antisémite mais bien d’ordre financier et mercantile, comme en seraient adeptes les juifs.

C’est aussi à se demander si cette vache d’or ne serait pas un détournement du veau d’or de l’Ancien Testament, une récupération désacralisée, mal laïcisée, d’une sémantique religieuse.

Pétain, vache d’or…. En fait, ce que révèlent les propos scandaleux de Sébastien Delogu, c’est l’idée sournoise que Pétain n’est qu’un simple raciste. L’enjeu est d’occulter auprès des jeunes générations ce que fut le racisme de Pétain, les lois anti juives, la Shoah, un véritable génocide qui a emporté plus de 6 millions d’âmes innocentes dont 75 000 Français. Et que, forts de l’occultation de cette réalité historique, il serait d’autant plus aisé de parler aujourd’hui à Gaza d’un véritable génocide.

L’ignorance de l’histoire de Sébastien Delogu est la face à peine cachée de son antisémitisme virulent renvoyant aux pires préjugés à l’encontre des juifs.

Monsieur Delogu, ce n’est pas « Maréchal nous voilà » que vous devez lire mais bien « Shoah » de Lanzmann que vous devez visionner. Vous y apprendrez en même temps ce que les alliés de Pétain et ses collobos français ont commis. Bref ce qu’est véritablement un génocide.

Michel Taube