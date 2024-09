La gauche est morte, mais elle peut gagner en 2027. L’édito de Michel Taube

Dans son dernier livre « Itinéraire. Ma France en entier, pas à moitié ! » aux éditions « Les liens qui libèrent », François Ruffin, député d’Amiens et documentariste à succès, ne se contente pas de régler ses comptes avec Jean-Luc Mélenchon.

Il dénonce cette lame de fond qui est en train de balayer la gauche française : celle-ci a abandonné les ouvriers, les paysans et la classe moyenne au profit des Français d’origine étrangère, des jeunes bobos de centre-ville et des Facs et des wokistes de tous poils.

La race, plutôt que la question sociale abandonnée lâchement aux sirènes du Rassemblement national : tel est le nouveau paradigme de la gauche française portée par Jean-Luc Mélenchon et son affidé Olivier Faure.

Ce dernier, en refusant de soutenir la possible accession à Matignon de Bernard Cazeneuve, a définitivement enterré le Parti Socialiste qu’avaient laissé en héritage les années Mitterrand.

C’en est fini de la social-démocratie ! Bienvenue à l’ère de la gauche racisée et wokiste.

Les Insoumis sont devenus les porte-parole des banlieues, des Facs wokistes, des ultra-féministes, des syndicats les plus extrémistes.

Une nouvelle ère pour la gauche…

La gauche vit une révolution aussi profonde que le fut le Congrès de Tours en 1920 lorsque les communistes prirent le pouvoir sur les socialistes, brisant la gauche en deux et inaugurant un siècle de marxisme-léninisme et de trotskisme au pouvoir dans la gauche française.

François Mitterrand avait réussi à porter au pouvoir un socialisme bon teint, modéré, progressiste, humaniste en réduisant à la portion congrue, c’est-à-dire à quelques strapontins ministériels et parlementaires, une gauche historiquement pourtant dominée par des accents révolutionnaires.

Avec la percée de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis depuis maintenant bientôt dix ans, la gauche redevient révolutionnaire, avec des accents insurrectionnels et un nouveau logiciel destructeur.

Qu’on se le dise, le pseudo-Nouveau Front populaire n’existe pas. Ce sont les Insoumis qui dominent le jeu à gauche et les écologistes, les socialistes, les communistes, les François Ruffin ne seront jamais que des variables d’ajustement à leurs côtés.

Le NFP n’a jamais été qu’une alliance électorale de circonstance car le chef, le véritable leader Maximo, celui qui a fait plus de 20% des voix aux premiers tours de l’élection présidentielle en 2022 et en 2017, c’est Jean-Luc Mélenchon.

La gauche est morte mais elle peut arriver au pouvoir en 2027.

Mais cette gauche-là, violente, insurrectionnelle, communautariste peut arriver au pouvoir en brandissant le chiffon brun de l’arrivée au pouvoir possible du Rassemblement national.

La grande leçon de la séquence des élections de 2024 est que, par une mauvaise conscience mal placée et des calculs politiciens à la petite semaine, cette gauche-là peut gagner !

Le coup du Front républicain du second tour aux législatives a fait le jeu du pseudo Nouveau Front Populaire arrivé en tête. Il peut se réitérer en 2027.

Le choc des extrêmes peut conduire au pouvoir Jean-Luc Mélenchon qui pourrait battre Marine Le Pen sur le fil en 2027… Mais cela est une autre histoire sur laquelle nous aurons loisir de revenir.

Michel Taube