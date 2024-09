Un casting gouvernemental pour refonder la France !

Et si, en plein cœur de la tempête, nous entreprenions de reconstruire la France ? Avec Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, Thierry Beaudet ou un(e) autre à Matignon, il restera à composer le gouvernement… Encore quelques semaines de conciliabules en vue…

Dans plusieurs articles récents, nous avons formulé des noms de personnalités pour combler le vide à la tête de l’exécutif. Un peu pour s’amuser, car la France compte 67 millions de sélectionneurs de ministres (comme pour l’équipe de France de foot) qui voudraient composer eux-mêmes une dream team gouvernementale.

Mais aussi et surtout pour suggérer que, si la politique est un métier, tout le monde peut en acquérir les codes et y ajouter ses compétences que manifestement nos chers politiques n’ont plus au regard des échecs accumulés et de la montée subséquente des extrêmes depuis trente ans.

Après des élus locaux (idée initiale du maire de La Baule, Franck Louvrier), après quelques chefs d’entreprise, après Christine Lagarde, Thibault de Montbrial, Jean-Louis Borloo pour Matignon (bon, François Hollande, c’était surtout pour la photo croustillante du maître et de son élève), cette fois-ci, place aux compétences dans la société civile !

Et si ces personnes, pour la plupart fortes de leurs réussites dans la société civile, fraîches de toute combinazione politicienne, osaient s’attaquer à des réformes profondes de notre pays ?

L’occasion aussi de rehausser l’importance de certains ministères qui correspondent à des priorités stratégiques de notre pays, souvent relayées dans les bas-fonds du protocole élyséen.

Refonder la France ? Tel est paradoxalement le défi auquel nous sommes confrontés au moment même où l’incapacité à agir gangrène la vie politique de notre pays.

La liste de ces compétences issues de la société civile pourrait être longue et les absents ne nous en voudront pas !

Voici donc notre sélection parfois iconoclaste mais toujours sérieuse (contrairement à certaines apparences) de 46 possibles ministrables, en précisant que la parité n’est pas ici totalement respectée…

Un grand sursaut d’autorité…

Rachid Santaki (organisateur de dictées géantes), ministre de l’ Instruction nationale

(organisateur de dictées géantes), ministre de l’ Radouan Kourak (journaliste et producteur très prometteur), ministre de la Jeunesse et du service militaire et civil

(journaliste et producteur très prometteur), ministre de la Thibault de Montbrial (avocat engagé), ministre de la Justice

(avocat engagé), ministre de la Laurent Nunez (préfet de police de Paris), ministre de l’ Intérieur

(préfet de police de Paris), ministre de l’ Robert Ménard (maire de Béziers), ministre de la Laïcité et de l’identité nationale

(maire de Béziers), ministre de la Charles Prats, ministre délégué auprès des ministres de la Justice et de l’Intérieur chargé de la Police judicaire

ministre délégué auprès des ministres de la Justice et de l’Intérieur chargé de la Reda Belhaj , ministre délégué auprès du ministre de l’ Intérieur chargé de la Sécurité publique et de la police de proximité

, ministre délégué auprès du ministre de l’ Alexis Salmon-Legagneur (directeur général d’Algeco), haut-commissaire au programme de Construction urgente de 100 000 places de prison

(directeur général d’Algeco), haut-commissaire au programme de Cédric Perrin (sénateur), ministre de la Défense

(sénateur), ministre de la Emmanuel de Reynal (chef d’entreprise, Martiniquais), ministre des Outre-mer

(chef d’entreprise, Martiniquais), ministre des Hugues Moutouh (préfet), ministre délégué auprès du ministre de l’Outre-mer chargé de la Nouvelle-Calédonie française

Réformer l’Etat en profondeur

François Perret (économiste et haut fonctionnaire) , ministre de la Réforme de l’État et de la Fonction publique

(économiste et haut fonctionnaire) ministre de la David Lisnard (maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France), ministre de la Décentralisation

Libérer l’économie française

Patricia Barbizet , ministre de l ’Économie et du Budget

, ministre de l Xavier Niel, ministre des Entrepreneurs et du commerce

ministre des Jean-Dominique Senart (Président du conseil d’administration de Renault), ministre de la Souveraineté industrielle

(Président du conseil d’administration de Renault), ministre de la Jean Marc Governatori (chef d’entreprise, fondateur d’Ecologie au centre) , ministre de l’ Écologie libérale et participative

(chef d’entreprise, fondateur d’Ecologie au centre) ministre de l’ Stanislas Niox-Château (fondateur de Doctolib), ministre de l’ Indépendance numérique

(fondateur de Doctolib), ministre de l’ Chantal Pichon (chercheuse spécialisée dans l’ARN messager), ministre de la Recherche

(chercheuse spécialisée dans l’ARN messager), ministre de la Christian Estrosi (maire de Nice), ministre des Transports et des mobilités

(maire de Nice), ministre des Yazid Chir (président de NQT), ministre de l’ Ascenseur social

(président de NQT), ministre de l’ Alain Dinin (président d’honneur de Nexity), ministre de la Relance du logement

Faire rayonner la France dans le monde

Patricia Mirales (secrétaire d’État démissionnée aux Anciens Combattants), ministre des Affaires Etrangères

(secrétaire d’État démissionnée aux Anciens Combattants), ministre des Naïma Moutchou (vice-présidente de l’Assemblée Nationale), ministre du Commerce international

(vice-présidente de l’Assemblée Nationale), ministre du Philippe Latombe (député), ministre de la Réforme de l’Union Européenne et du soutien à l’Ukraine

(député), ministre de la Thierry Marx , ministre de l’Art de vivre à la française et du tourisme

, ministre de Sophie Panonacle (députée fondatrice de la Journée de la mer) , ministre des Enjeux maritimes et de la préparation du Sommet mondial de la mer (Nice, juin 2025)

(députée fondatrice de la Journée de la mer) ministre des et de la préparation du Sommet mondial de la mer (Nice, juin 2025) Kamel Daoud, ministre de la Francophonie et de la promotion de la langue française

Etre en phase avec les (besoins des) Français…