Enfin un Front citoyen utile à la France ! L’édito de Michel Taube

Le « tout sauf Castets et le NFP » à Matignon a donc marché ! Grâce à la position très ferme des leaders qui se sont succédés à l’Elysée ces derniers jours, de Gabriel Attal à Marine Le Pen, en passant par Laurent Wauquiez et Eric Ciotti, Emmanuel Macron a écarté la tentation de nommer à Matignon le bloc électoral arrivé en tête aux législatives.

Car il faut insister : Lucie Castets à Matignon, ne serait-ce que pour quelques semaines, aurait pu causer de grands préjudices à la France par des circulaires ministérielles, par des actions administratives pour la plupart non opposables aux citoyens et aux tiers. Matignon est la tour de contrôle et en même temps la salle des machines de l’appareil d’Etat. Il suffit de voir l’organigramme pléthorique des services administratifs directement rattachés au premier ministre.

Avec le NFP à Matignon, quel ministre de l’intérieur aurait géré l’attentat antisémite de La Grande Motte et la mort du gendarme renversé par un refus d’obtempérer ?

Avec le NFP à Matignon, le nucléaire français aurait-il encore été suspendu comme ce fut le cas sous l’ère François Hollande qui, déjà à l’époque, était prisonnier de sa coalition avec les Verts ?

Politiquement, c’est une France d’extrême-gauche qui aurait été au pouvoir.

Mais, qu’on se le dise, la menace LFI n’est pas définitivement écartée…

Ayant longtemps milité et écrit contre le Front National de Jean-Marie Le Pen et ses oripeaux, j’ai refusé entre les deux tours des élections législatives de me joindre à tous les appels à un front citoyen contre le Rassemblement National. Pour une seule et unique raison : ces appels feraient le jeu du pseudo-Nouveau Front Populaire et de l’extrême gauche, la plus dangereuse qu’ait connue la France depuis les grandes années du stalinisme.

C’est exactement ce qui s’est passé au lendemain des législatives : dans une France qui vote pourtant à droite, Emmanuel Macron a relancé la gauche et mis Jeane-Luc Mélenchon sur une orbite élyséenne !

Que se passera-t-il en 2027 si, profitant de la ruine et de l’éclatement de la macronie, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se qualifient au second tour de la présidentielle ? Deux Fronts républicains s’affronteront et notre crainte est que les législatives de 2024 nous aient donné un avant-goût de l’issue de la bataille de 2027.

Le programme économique du Nouveau Front populaire est dangereux pour la France.

Michel Taube, invité de 180 Minutes Info sur CNews le 26 août 2024

Michel Taube