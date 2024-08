Chaque année ma cravate orange deviendra bleue et jaune le 24 août, date de la Fête de l’indépendance de l’Ukraine. L’édito de Michel Taube

En cette fête de l’indépendance Ukrainienne*, insistons sur un moment décisif de l’histoire récente du peuple Ukrainien : pendant plus de deux mois, du 22 novembre 2004 au 23 janvier 2005, le peuple Ukrainien déclencha la révolution orange.

À la suite d’une élection présidentielle truquée avec l’aide de Vladimir Poutine, le peuple Ukrainien se souleva contre le président faussement élu, Viktor Ianoukovytch .

Cette révolution, fort justement soutenue par les gouvernements occidentaux et non pas que par les États-Unis, mobilisa plus de 500 000 manifestants à Kiev et à travers tout le pays.

Elle aboutit à l’annulation de l’élection présidentielle et à l’organisation d’un nouveau scrutin le 26 décembre 2004 qui porta au pouvoir Viktor Louchtchenko, qui décevra une fois au pouvoir, mais ceci est une autre histoire.

La révolution orange constitue l’ADN moral, l’inspiration mobilisatrice et le sens même de la résistance Ukrainienne à l’invasion de son pays par la Russie de Vladimir Poutine en 2022.

Ceux qui en France et en Occident n’ont pas compris que l’Ukraine, malgré son histoire souvent tragique, malgré ses tentations de corruption, a choisi souverainement de se tourner vers la liberté, notamment, et principalement par l’émergence d’une jeunesse qui veut vivre LIBRE, ceux qui n’ont pas compris cet héritage de la révolution orange, sont des lâches ou des traîtres aux valeurs même de la civilisation dans laquelle nous vivons.

Volodymyr Zelensky avait 27 ans pendant la Révolution orange et il en est, à bien des égards, un pur produit.

En ce 24 août 2024 ma cravate orange, symbole du respect des femmes, est tout autant bleue et jaune ! Et les dessins d’Hector en soutien au peuple Ukrainien, publiés à la une d’Opinion Internationale et dans un ouvrage à mettre entre toutes les mains , ont capté l’essence même de cette guerre de résistance et constituent une arme de soutien massif à la liberté.

Michel Taube

* La fête nationale ukrainienne commémore la publication de la Déclaration d’indépendance du 24 août 1991, actant l’indépendance de l’Ukraine face à l’URSS.