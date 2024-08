C’était un certain 20 août, en 1960, le Sénégal devenait Indépendant. C’était le temps des indépendances africaines, de la chute de l’empire colonial français et l’ouverture d’un nouveau chapitre de l’histoire de l’Afrique.

64 ans après, et alors que le Sénégal s’est donné un nouveau président de la République, adepte d’un nouveau panafricanisme, une nouvelle génération de leaders africains émerge, notamment dans les diasporas en Europe et aux Etats-Unis, soutenus souvent par la Chine et la Russie, convaincus non seulement que les indépendances ne sont pas achevées mais aussi que l’heure des règlements de compte et de la revanche de l’histoire a sonné.

C’est comme si un nouveau chapitre d’une longue guerre coloniale s’ouvrait et que la haine de la France en constituait une des expressions favorites.

Un colonialisme inversé, une politique africaine du rétroviseur nourrie de positions victimaires suicidaires, plutôt que de programmes de bâtisseurs, forment le nouveau substrat idéologique de certains nouveaux dirigeants de l’Afrique.

Effectivement dans les têtes des néocolonialistes africains, les indépendances ne sont pas achevées.

Michel Taube