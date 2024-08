La vraie vie… Le billet estival de Michel Taube

« Au fond, on n’a pas envie que la vie reprenne ses droits parce que la vraie vie c’est ce qu’on a vécu ces dernières semaines. C’est ça la vraie vie. »

C’est donc ainsi qu’Emmanuel Macron a vécu cette parenthèse enchantée de Paris 2024. C’est donc cela « la vraie vie » pour le chef de l’Etat, telle qu’il l’a exprimée en recevant hier à l’Elysée les organisateurs de Paris 2024 pour les féliciter et les remercier pour le succès immense et inconditionnel de ces Jeux historiques. Des présidentes et présidents de collectivités locales hôtes des Jeux aux fonctionnaires de police et à l’armée, des soignants aux volontaires, de Tony Estanguet à David Lapartient, président du Comité National Olympique Français, l’Elysée était de la fête hier.

Mais, non Monsieur le Président, ce n’est pas cela la vraie vie : la France n’est ni une salle de sport, ni un spectacle, aussi beau soit-il. Les Français ne sont pas des sportifs en concurrence pour rafler des médailles. Que les athlètes nous inspirent pour faire de l’effort, de l’ambition, du fair-play des valeurs cardinales de la vie en société, certes. Mais la France ne se gouverne pas comme on organise un événement de spectacle et de sport.

Après la start-up nation, Emmanuel Macron va nous vanter la sport-nation.

Mais la vraie vie va vite rattraper le Président et pour tout dire nous rattraper tous !

Michel Taube